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МТС стал первым оператором в Приморье, запустившим сеть 4G во всех городах края
С начала этого года МТС установила 97 новых базовых станций «четвертого поколения» в регионе
Дальнегорск стал последним городом Приморья, где ПАО «МТС» запустило высокоскоростную сеть 4G. Таким образом сетью 4G МТС теперь могут пользоваться жители Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Большого Камня, Дальнегорска, Лесозаводска, Дальнереченска, Фокино и Партизанска. Всего с начала этого года МТС установила 97 новых базовых станций 4G в регионе, что позволило расширить покрытие в Приморье.
«МТС стремится сделать современные технологии максимально доступными для всех жителей края, поэтому при планировании строительства мы учитываем потребности наших абонентов. Сегодня МТС стал единственным оператором, который запустил 4G не только во всех городах края, но и в таких населенных пунктах, как Тавричанка, Смоляниново, Владимиро-Александровское, Пластун, Шкотово. Высокоскоростным мобильным интернетом МТС могут пользоваться около 1 538 тыс. жителей края, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем, мы планируем стать первым оператором, который предоставит услуги высокоскоростного интернета во все населенные пункты региона численностью до 10 тыс. человек», - сказала директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.
Активное развитие сети «четвертого поколения» напрямую влияет на рост популярности мобильного интернета среди жителей Приморья. Спрос на качественный доступ в интернет растет быстрыми темпами, только за пять месяцев 2017 года объем информации, переданной абонентами МТС в сети LTE в Приморском крае, увеличился почти на 40 процентов по сравнению с показателями прошлого года.
Сегодня воспользоваться сетью МТС в Приморье могут порядка 98 процентов населения региона. При этом сеть «четвертого поколения» доступна для 80 процентов жителей, проживающих в 38 населенных пунктах края.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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