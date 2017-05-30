Рыбакам Приморья придется строить новый флот и рыбоперерабатывающие мощности

Иначе они останутся без инвестквот

Правительством приняты постановления, увязывающие распределение квот на вылов биоресурсов с обязательствами по строительству рыболовного флота и рыбоперерабатывающих предприятий на территории РФ. Для привлечения инвестиций на Дальний Восток будет введен дополнительный повышающий коэффициент в размере 1,2 квоты.

Как сообщается на сайте Кабмина, приняты два постановления. Предусмотренные в них требования устанавливают, что при строительстве судов стоимость товаров, работ или услуг, приобретенных (оказанных) на территории России в ходе их строительства и ввода в эксплуатацию, должна составлять не менее 30% общей стоимости при подаче заявления о предоставлении квоты на инвестиционные цели до 2020 года и не менее 40% - при подаче заявления после 2020 года.

Предусмотрено также, что инвестпроект должен быть реализован на территории России. При этом предприятие должно быть построено в прибрежном регионе, территория которого прилегает к соответствующему рыбохозяйственному бассейну, в котором закрепляются и предоставляются квоты на инвестиционные цели.

Установлено, что для обеспечения реализации инвестпроекта лицо, строящее судно, или предприятие представляют в качестве обеспечения банковскую гарантию или права на добычу водных биологических ресурсов.

В 2017 году заявления о закреплении и предоставлении квот на инвестиционные цели будут приниматься Росрыболовством в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления. В последующие годы предусматривается общий порядок подачи заявлений в период с 1 марта по 30 июня текущего года с размещением соответствующей информации на официальном сайте Росрыболовства и на сайте госзакупок.

«Важно также, чтобы это все сопровождалось реальным строительством, потому что квота - это такая штука довольно сложная, и надо следить за тем, чтобы все эти выдачи были напрямую увязаны с инвестиционными контрактами, и не как-то опосредованно, а напрямую. Тем более, что наш рыбопромысловый флот, как известно, очень сильно устарел и находится в очень плохом состоянии», - сказал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Контроль за реализацией инвестпроектов будет осуществлять Минпромторг.

Досье «Золотого Рога»: Инвестиционные квоты на вылов водных биоресурсов введены федеральным законом от 3 июля 2016 года. Их доля составляет 20% от общих квот. Предполагается, что 15% инвестквот будет направляться на строительство судов, 5% - на создание рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Как считают в Росрыболовстве, реализация инвестквот позволит российским рыбакам построить 50-60 новых современных рыбопромысловых судов и обновить мощности флота примерно на 50%.

Ранее правительство определило перечень биоресурсов для вылова по инвестиционным квотам.

Согласно распоряжению, подписанному 20 апреля 2017 года, в перечень включены виды водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна (треска, пикша и краб камчатский) и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, черный и белокорый палтус, пять видов крабов).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток