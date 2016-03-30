Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МТС инвестировали более 740 млн рублей в развитие собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и Восточной Сибири
Наиболее протяженные участки ВОЛС появились и в Приморье
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в 2015 году инвестировало более 740 млн рублей в развитие собственных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В результате общая длина собственных ВОЛС МТС на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири увеличилась на 20%, до 14 тыс. километров.
Наиболее протяженные участки ВОЛС появились в Амурской и Магаданской областях, Республике Бурятия и Приморском крае.
Собственные ВОЛС позволяют увеличить текущую пропускную способность собственных каналов МТС на Востоке России до 240 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения до 4 Тбит/с.
«Реализация программы строительства ВОЛС также позволила МТС запустить сеть LTE во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, особенно это имело большое значение для мест, где подключение к фиксированным сервисам ограничено или отсутствует», - сказал технический директор МТС на Дальнем Востоке Рустам МИРЗЕЕВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Ростелеком" хочет делать новое жилье "умным"
- Новогодний интернет-трафик в сети "Билайн" вырос в 1,5 раза
- "Билайн" дает рассрочку на покупку смартфонов Samsung Galaxy
- "Билайн" дарит 5 Гб к интернет-тарифам уже со второго месяца
- "Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров
- Обновленные тарифы "Всё" соответствуют трендам в социальных сетях
- "Билайн" предлагает компаниям продвигать бизнес
- МТС стал первым оператором в Приморье, запустившим сеть 4G во всех городах края
- МТС инвестировали более 740 млн рублей в развитие собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и Восточной Сибири
- В Приморье участились случаи мошенничества через SMS
Новости раздела
- Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
- Рядом с Приморьем зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
- Северные корейцы продолжат работать в Приморье, но в меньшем количестве
- Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
- Газовый завод в Хасанском районе начнут строить в 2020 году
- В Приморье будет построен самый мощный в мире ледокол
- Путин потребовал от правительства невозможного?
- Сидеть в СИЗО стало выгодно
- Путин пообещал продолжить чистку губернаторов
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток