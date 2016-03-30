МТС инвестировали более 740 млн рублей в развитие собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и Восточной Сибири

Наиболее протяженные участки ВОЛС появились и в Приморье

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в 2015 году инвестировало более 740 млн рублей в развитие собственных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В результате общая длина собственных ВОЛС МТС на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири увеличилась на 20%, до 14 тыс. километров.

Наиболее протяженные участки ВОЛС появились в Амурской и Магаданской областях, Республике Бурятия и Приморском крае.

Собственные ВОЛС позволяют увеличить текущую пропускную способность собственных каналов МТС на Востоке России до 240 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения до 4 Тбит/с.

«Реализация программы строительства ВОЛС также позволила МТС запустить сеть LTE во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, особенно это имело большое значение для мест, где подключение к фиксированным сервисам ограничено или отсутствует», - сказал технический директор МТС на Дальнем Востоке Рустам МИРЗЕЕВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток