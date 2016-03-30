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В Приморье участились случаи мошенничества через SMS

30 Марта 2016, 12:47 | Приморье

Одной из самых распространенных является схема, при которой абонент получает звонок от человека, который представляется сотрудником службы безопасности сотовой компании, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Tele2 предупредило абонентов о распространении новых схем мошенничества в Приморье. На телефоны клиентов могут приходить SMS с вредоносными ссылками, кодом подтверждения транзакций или поступать звонки с запросом пароля для проведения платежа. Подобные сообщения являются мошенническими и влекут несанкционированное списание средств с банковских карт абонентов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В последнее время участились обращения клиентов в контактный центр Tele2 c жалобами на несанкционированное списание средств с банковских карт. Одной из самых распространенных является следующая схема: абонент получает звонок от человека, который представляется сотрудником службы безопасности Tele2. Звонящий просит абонента продиктовать код, указанный в SMS, которое поступило на номер клиента оператора. Злоумышленник уверяет собеседника, что этот пароль дает право на получение бонусов при участии в различных промоакциях оператора. Далее код используется для подтверждения транзакции – перевода денежных средств абонента на мобильный счет или карту мошенников.

С целью получения доступа к банковским счетам абонентов злоумышленники отправляют SMS со ссылкой для скачивания MMS (фотосообщения, картинки, фотографии пользователя), причем сообщение может прийти от имени знакомого или родственника клиента. Переходя по ссылке, абонент заносит в операционную систему своего мобильного устройства вредоносное программное обеспечение. Вирус похищает данные о карте, привязанной к мобильному банку абонента. В результате злоумышленники переводят денежные средства сначала на номер клиента Tele2, а затем на собственные счета. При этом владелец счета, который стал жертвой мошенников, может не получать уведомлений от мобильного банка.

«Tele2 не проводит каких-либо акций с использованием паролей или кодов подтверждения транзакций, сотрудники компании не звонят с просьбой о передаче подобной информации. В целях обеспечения безопасности оператор рекомендует никогда не сообщать пароли третьим лицам, не переходить по ссылкам, приходящим в SMS c незнакомых номеров, быть бдительными и устанавливать антивирусные программы на мобильные устройства. О фактах мошеннических действий необходимо безотлагательно заявлять в правоохранительные органы», - говорится в сообщении оператора.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: мошенничество  tele2  sms 



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