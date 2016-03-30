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В Приморье участились случаи мошенничества через SMS
Одной из самых распространенных является схема, при которой абонент получает звонок от человека, который представляется сотрудником службы безопасности сотовой компании, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
Tele2 предупредило абонентов о распространении новых схем мошенничества в Приморье. На телефоны клиентов могут приходить SMS с вредоносными ссылками, кодом подтверждения транзакций или поступать звонки с запросом пароля для проведения платежа. Подобные сообщения являются мошенническими и влекут несанкционированное списание средств с банковских карт абонентов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В последнее время участились обращения клиентов в контактный центр Tele2 c жалобами на несанкционированное списание средств с банковских карт. Одной из самых распространенных является следующая схема: абонент получает звонок от человека, который представляется сотрудником службы безопасности Tele2. Звонящий просит абонента продиктовать код, указанный в SMS, которое поступило на номер клиента оператора. Злоумышленник уверяет собеседника, что этот пароль дает право на получение бонусов при участии в различных промоакциях оператора. Далее код используется для подтверждения транзакции – перевода денежных средств абонента на мобильный счет или карту мошенников.
С целью получения доступа к банковским счетам абонентов злоумышленники отправляют SMS со ссылкой для скачивания MMS (фотосообщения, картинки, фотографии пользователя), причем сообщение может прийти от имени знакомого или родственника клиента. Переходя по ссылке, абонент заносит в операционную систему своего мобильного устройства вредоносное программное обеспечение. Вирус похищает данные о карте, привязанной к мобильному банку абонента. В результате злоумышленники переводят денежные средства сначала на номер клиента Tele2, а затем на собственные счета. При этом владелец счета, который стал жертвой мошенников, может не получать уведомлений от мобильного банка.
«Tele2 не проводит каких-либо акций с использованием паролей или кодов подтверждения транзакций, сотрудники компании не звонят с просьбой о передаче подобной информации. В целях обеспечения безопасности оператор рекомендует никогда не сообщать пароли третьим лицам, не переходить по ссылкам, приходящим в SMS c незнакомых номеров, быть бдительными и устанавливать антивирусные программы на мобильные устройства. О фактах мошеннических действий необходимо безотлагательно заявлять в правоохранительные органы», - говорится в сообщении оператора.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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