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Первым вице-губернатором Приморья стала дама

30 Января 2019, 12:32 | Приморье

Ей предстоит наладить эффективное взаимодействие с муниципальными и федеральными органами власти

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на заседании в среду согласовали кандидатуру Веры ЩЕРБИНЫ для назначения на должность первого вице-губернатора края. «За» даму выступили 34 из 35 присутствующих депутатов.

С декабря 2018 года г-жа Щербина занимает должность врио первого вице-губернатора Приморского края.

Губернатор Олег КОЖЕМЯКО, представляя депутатам кандидатуру своего первого помощника, сказал, что «данный руководитель способен наладить эффективное взаимодействие с муниципальными и федеральными органами власти».

Вера Щербина замещала руководящие должности в администрации Корякского автономного округа, аппарате полпреда России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), правительстве Амурской области, возглавляла правительство Сахалинской области.

Первый вице-губернатор Приморья курирует вопросы взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

Автор:
Теги: ЗС ПК  Вера Щербина  депутаты  Олег Кожемяко  вице-губернатор  назначение 



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