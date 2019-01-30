Первым вице-губернатором Приморья стала дама

Ей предстоит наладить эффективное взаимодействие с муниципальными и федеральными органами власти

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на заседании в среду согласовали кандидатуру Веры ЩЕРБИНЫ для назначения на должность первого вице-губернатора края. «За» даму выступили 34 из 35 присутствующих депутатов.

С декабря 2018 года г-жа Щербина занимает должность врио первого вице-губернатора Приморского края.

Губернатор Олег КОЖЕМЯКО, представляя депутатам кандидатуру своего первого помощника, сказал, что «данный руководитель способен наладить эффективное взаимодействие с муниципальными и федеральными органами власти».

Вера Щербина замещала руководящие должности в администрации Корякского автономного округа, аппарате полпреда России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), правительстве Амурской области, возглавляла правительство Сахалинской области.

Первый вице-губернатор Приморья курирует вопросы взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС