Налоги мы просто обязаны были собрать

Имя Тамары БУТОВОЙ для многих приморцев ассоциируется с одной из самых серьезных государственных структур. Еще недавно Тамара Александровна руководила Управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Приморскому краю, и кому как не ей знать все «подводные камни» местного бизнеса. В канун 20-летия ФНС «ЗР» взял эксклюзивное интервью у Заслуженного экономиста России Тамары Бутовой.

- Тамара Александровна, вам пришлось возглавить Государственную налоговую инспекцию России по Приморскому краю на одном из переломных этапов в российской экономике. Краевая налоговая служба лидировала как по собираемости налогов и сборов, при этом была одной из самых активно развивающихся структур: на базе местных налоговых инспекций проводили многочисленные пилотные проекты и внедрялись новые технологии. Какой, по вашему мнению, этап был одним из самых сложных?

- Безусловно, это был первый этап становления налоговой службы, а он никогда не бывает простым. Признаюсь откровенно, дело было новым и для нас, работников налоговых органов, и конечно же для налогоплательщиков. Практически отсутствовала законодательная и материально-техническая база для внедрения многих новшеств. Нарождающееся налоговое законодательство было малопонятным и подчас сложно реализуемым в данный исторический период. Подчас инструкции и письма из разных министерств и ведомств, которым мы должны были подчиняться, противоречили друг другу. Но налоги мы были просто обязаны собрать! Только благодаря введению Налогового кодекса ситуация значительно улучшилась.

Но можно сказать, что благодаря Провидению судьба меня свела с хорошими людьми, грамотными специалистами. Как только 1 июля 1990 года краевая налоговая начала формироваться, к нам на работу поступили специалисты из Финансового управления тогда еще крайисполкома - 27 человек. Вот это и был главный костяк, который так много сделал для успешной работы совсем юной тогда налоговой службы. Похожим образом формировались районные и городские государственные налоговые инспекции.

- Легко было приучить зарождающийся класс предпринимательства и крупного бизнеса в целом к налоговой дисциплине? И соответственно научить коллектив работать в новых условиях?

- Мы оказались в эпицентре бизнес-процессов. Поэтому «нелегко» - даже не то слово. Мы поставили себе цель - научиться работать по-новому, максимально привлекая к этому приморское предпринимательство. Задача «номер один» в то время для нас была научить бизнесмена правильно ориентироваться в налоговом законодательстве и уже потом проверить правильность его применения.

- Вы возглавляли ГНИ России по Приморскому краю, УМНС и УФНС России по Приморскому краю в тот момент, когда налоговая система претерпевала существенные изменения. Например, от взносов во внебюджетные фонды перешли к единому социальному налогу. Таким образом, Министерство по налогам и сборам стало администратором ЕСН. В тот момент это был оправданный шаг?

- Выскажу собственное мнение. Наделение налоговой службы функцией администрирования единого социального налога было недостаточно взвешенным решением на тот момент. Выполнение этой задачи не свойственно фискальному органу. Хотя с задачей, поставленной правительством, справились успешно. В Приморье собираемость платежей во все внебюджетные фонды повысилась в несколько раз, а задолженность была существенно снижена.

- Сегодня, с учетом вашего личного опыта, не складывается ли впечатление, что в нашей стране наибольшая налоговая нагрузка падает на тех, кто платит исправно?

- Об этом постоянно говорят, проводят многочисленные публичные дискуссии. Но, к сожалению, дело не двигается с «мертвой точки». По моему мнению, не существенно, какой бизнес - крупный, средний или малый сейчас обойден вниманием государства. Важно, чтобы каждому из субъектов экономической деятельности были созданы равные условия для спокойной работы при стабильном и понятном налоговом законодательстве. Именно тогда каждый предприниматель, какую бы нишу на рынке он ни занимал, сможет развиваться и исправно платить налоги.

- Где, по-вашему, проходит та грань налоговой нагрузки, когда бизнес перестает платить налоги и уходит «в тень»?

- А это не так сложно и подсчитать. Достаточно привести пример об установлении дифференцированной ставки уплаты тогда еще подоходного налога. Помните то время? Она могла достигать 45% в зависимости от уровня зарплаты. И что вы думаете мы получили - 70% налогоплательщиков ушли «в тень». Хорошо, что до наших законодателей дошла эта простая истина. Они спохватились и установили единую для всех ставку - 13%. Тогда налог на доходы физических лиц увеличил свои поступления в бюджет в кратном размере. Поэтому чем ниже и разумнее будут ставки платежей, тем полнее станет бюджет.

- В течение 90-х постоянно муссировался вопрос о необходимости введения льготного налогообложения для иностранных инвесторов. Такой закон и специальные условия так и не были внедрены. Существовала ли в них реальная необходимость? Не думаете ли вы, что тем самым Приморский край упустил возможность инвестиционных вливаний?

- Такие инициативы конечно же были, но дальше разговоров дело не пошло. Свободная экономическая зона в Находке осталась лишь на бумаге. Скажу больше: на первом этапе российское законодательство предоставило всем инвесторам, в том числе и иностранным, льготу по уплате налогов. Затем прошло два года, и вдруг на повестке дня возникла проблема перерасчета налогов всем субъектам экономической деятельности, как говорится, за истекший период. Правительство перед нами поставило именно такую задачу. Эти налоги наша служба, разумеется, обязана была взыскать в бюджет. Вы видите, что в этой ситуации и налогоплательщики, и работники налоговых органов оказались, прямо скажем, в двусмысленной ситуации. С моей точки зрения, все подобные мероприятия должны быть четко разработаны, чтобы государство и органы власти не попадали впросак подобным образом.

- Нынешняя команда российских экономистов твердо стоит на том, что необходимо установить равную налоговую нагрузку для всех регионов страны, подкрепляя бюджеты субвенциями и субсидиями. Вместе с тем слабо реализуются проекты с новыми экономическими зонами. Не проще ли снизить налоговую нагрузку для субъектов бизнеса, что даст им возможность самостоятельно вкладывать в территории, развивать их за счет собственных средств?

- Введение льготного налогового законодательства в отношении развивающегося бизнеса, а также для развития отдельных регионов считаю вполне оправданным начинанием. Не секрет, что многие приморцы - частые гости китайских приграничных городов. Взять тот же Суйфэньхэ. Мы помним, что за деревня это была, и какой город появился за небольшой промежуток времени. В свое время я интересовалась: в чем причина такого бурного роста? Оказалось, что для малого и среднего бизнеса разработаны специальные условия налогообложения, но самое главное - провинция оставляла все полученные на территории налоги у себя. Это позволило вчерашнему захолустью превратиться в красивый развитый город.

- Волнуют ли вас сегодня проблемы налоговой системы?

- Это действительно во многом моя жизнь, мое призвание. Мне очень дороги люди, с которыми я работала, весь наш большой коллектив Управления ФНС России по Приморскому краю. С многими из них удалось пережить целый этап жизни, этап становления налоговой службы в Приморском крае. Конечно же периодически анализирую тот путь, который удалось пройти вместе с моими коллегами. Повторюсь, мы свою работу строили не только на проверках и доначислениях. Мы старались научить налогоплательщика правильно начислять и платить налоги. Пользуясь случаем, от всей души поздравляю всех приморских работников и особенно ветеранов налоговой службы со знаменательным праздником - 20-летием ФНС России!