В марте начнет полеты еще один самолет малой авиации Приморья

Договор лизинга заключен на 5 лет, по истечении которых самолет перейдет в собственность края

Третий самолет малой авиации Приморского края начнет доставку пассажиров и туристов в труднодоступные регионы края в марте 2017 года. Новое воздушное судно DHC-6 Twin Otter 400 поставит «Сбербанк Лизинг». Соответствующий договор лизинга был подписан в среду декабря, во Владивостоке в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы».

Эксплуатантом самолета, как и двух предыдущих, будет выступать дальневосточная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»). Договор лизинга заключен на 5 лет, по истечении которых самолет перейдет в собственность края.

DHC-6 Twin Otter – 20-местный турбовинтовой пассажирский самолет с укороченными взлетно-посадочными характеристиками. Использование именно такого воздушного судна оптимально для региональных перевозок – короткий взлетно-посадочный путь судна позволяет обеспечить его эксплуатацию без строительства серьезной инфраструктуры. «Аврора» уже использует два самолета DHC-6 на восьми маршрутах в Приморском крае.

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время самолеты внутрикраевые авиаперевозки на DHC-6-400 осуществляются по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение и Терней; из Тернея в Амгу, Светлую и Единку. На самолете Ан-2 выполняются полеты по маршруту Дальнереченск-Олон-Охотничий-Единка-Самарга. Еще два маршрута выполняются вертолетами Ми-8: это Терней-Амгу-Усть-Соболевка-Светлая-Единка-Агзу и Терней-Амгу-Максимовка-Светлая-Самарга.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток