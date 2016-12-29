Обладателям "дальневосточного гектара" будет предлагаться льготное кредитование

На конец года в Приморском крае подано более 6 тыс. заявок на бесплатную землю

22 тыс. 899 заявок на получение «дальневосточного гектара» находятся на рассмотрении на сегодняшний день, еще 3 тыс. заявок уже оформлено. Лидерами по числу заявок выступают Якутия (7 844) и Приморский край (6 310), сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, подводя итоги уходящего года.

Меньше всего заявок подано в Магаданской области (322) и на Чукотке (37).

Александр Галушка уточнил, что в настоящее время прорабатываются дополнительные инструменты поддержки обладателей бесплатной земли, в том числе льготное кредитование. Ожидается, что ставка по кредитам будет ниже 12,5% годовых.

Министр также привел данные социологических опросов, согласно которым от 10% до 20% россиян лично желают получить «дальневосточный гектар». Как это будет выглядеть на практике, увидим после 1 февраля, когда право на выбор участка на Дальнем Востоке получит любой россиянин.

Досье «Золотого Рога»: Закон о «дальневосточном гектаре», который подразумевает возможность бесплатного получения гражданами РФ участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока, вступил в силу 1 июня 2016 года. До 1 октября земля выдавалась только в девяти пилотных районах жителям этих районов. С 1 октября направить заявки на ее получение могут все жители Дальнего Востока в пределах региона проживания, а с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ, выбравший участок в любом месте Дальнего Востока.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток