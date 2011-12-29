Аудиторов отправили за аттестатами

Напомним, что с января 2012 года аудиторы, которые имеют старый аттестат, не могут подписывать аудит ОАО, акции которых котируются на бирже, а также не имеют права участвовать в аудите банков, страховых компаний, бирж, внебюджетных фондов и компаний, в которых более 25% принадлежит государству. Исходя из данных реестра аудиторов, специалистов, имеющих право осуществлять аудит банков, страховых компании, бирж, ФГУПов и госкорпорации, в Приморье - единицы.

«На сегодняшний день в связи с изменением законодательства все аудиторы вынуждены доказывать свое право остаться в профессии, - рассказывает генеральный директор ООО «МоорСтивенс» Надежда НАУМЧИК. - На моей практике аудитора с почти двадцатилетним стажем это уже в третий раз, что, конечно же, не добавляет ни стабильности, ни уверенности и так или иначе ведет к переделу аудиторского рынка. Правда, есть сведения, что в министерстве финансов сейчас готовится письмо, которое до 1 июня 2012 года разрешит подписывать результаты проверки всех компаний аудиторам со старыми аттестатами. Но пока ситуация складывается так, что аудиторов, аттестованных по новым правилам, – единицы».

Причину такой ситуации, аудиторы видят в первую очередь в том, что для получения новых аттестатов было дано слишком мало времени - переаттестация должна была начаться с января 2011 года, однако только в мае были утверждены правила аттестации, а первые экзамены были назначены на июль-август. Определенную роль играет и сложность нового экзамена.

«Экзамен проверяет знания аттестованных аудиторов, как правило, по двум из трех областей, - рассказывает аудитор ООО «МоорСтивенс» Диана РЕМИЗОВА (одна из первых сдавшая упрощенный экзамен). - Каждая область включает по 30 вопросов индивидуального теста. В большинстве случаев аудитор должен ответить на 60 вопросов. На это отводится 2 часа 30 минут. Причем у аудитора есть возможность отвечать только на тот вопрос теста, который он видит в данный момент на экране компьютера. Это означает, что оценить сложность всего «индивидуального теста», а тем более «прокрутить» назад, вернуться к ответу на вопрос теста, данный ранее, по правилам проведения экзамена, нельзя. Для решения теста требуется очень много знаний, которые на практике применяются не часто. Сейчас законодательство побуждает аудиторов иметь единый аттестат для всех видов деятельности. Это обращение к западной практике. Но не стоит забывать, что там учет везде одинаковый. У нас же планы счетов в общехозяйственной деятельности и в банках очень сильно различаются. Поэтому аудиторы, даже имеющие единый аттестат, наверняка будут специализироваться на чем-то одном».

На рынок аудиторских услуг нововведение уже начинается оказывать влияние. Например, в Москве уже налицо тенденция повышения стоимости услуг аудиторов с новыми аттестатами. Наверняка, эта тенденция уже скоро станет актуальной и для Приморья. Однако к глобальному переделу рынка переаттестация аудиторов, по мнению экспертов, вряд ли приведет. Гораздо большее влияние на местный рынок оказал ФЗ № 400, который серьезно повысил критерии для проведения обязательного аудита. Согласно новому закону, критерии по выручке повышены в 8 раз - с 50 до 400 млн рублей, а по активам - с 20 до 60 млн рублей. Таким образом, ФЗ № 400 исключил из требований к проведению аудита «малый бизнес», если сумма чистых активов в этих организациях меньше 60 млн рублей. Такую сумму активов баланса, по словам экспертов, имеют далеко не все организации, входящие и в средний бизнес.

Эти изменения оказались для участников рынка наиболее болезненными - львиная доля предприятий теперь не обязана проводить обязательный аудит, поэтому и спрос на аудиторские услуги в Приморье падает с начала 2011 года, а многие малые аудиторские организации, имевшие до 80% клиентов с оборотом до 400 млн руб. задумались о своем дальнейшем существовании.

Сказывается на рынке аудиторских услуг и глобализация рынка - переход местных компаний под федеральные сразу же влечет за собой смену «прописки» местной аудиторской компании на московскую. А это значит, что клиентов становится меньше.

В связи с тем что аудиторские услуги по объективным причинам востребованы все меньше, приморские аудиторы развивают новые направления деятельности. В Приморском крае востребован финансовый консалтинг, бухгалтерский аутсорсинг, урегулирование налоговых споров, появляется интерес к новой услуге - кадровый аудит, что связано с ужесточением административной ответственности со стороны трудовых инспекций.

Все большую актуальность приобретают и аудиторские услуги в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Такие услуги аудиторские компании предлагали и раньше, формируя этот рынок, но спрос на них может значительно возрасти в результате вступления в действие федерального закона о консолидированной отчетности, которая должна быть составлена в соответствии с МСФО и подтверждена аудитором. В 2012 году особых перемен на рынке аудиторы не ждут. Хотя налицо все предпосылки для начала процесса слияний и поглощений компаний.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».