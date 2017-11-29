Новый глава Приморья будет думать за весь Дальний Восток

Врио губернатора Андрей Тарасенко вошел в правкомиссию по развитию региона вместо Владимира Миклушевского

Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ бновил состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Впервые в состав комиссии вошли гендиректор ОАО «РЖД» Олег ЕЛОЗЕРОВ, новый гендиректор ПАО «Россети» Павел ЛИВИНСКИЙ и врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

Из состава комиссии исключены экс-губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и экс-глава «Россетей» Олег БУДАРГИН.

Всего в комиссию входит 47 человек: министры, губернаторы и некоторые политические деятели. Возглавляет комиссию Дмитрий Медведев.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото пресс-службы администрации Приморья