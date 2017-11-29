Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый глава Приморья будет думать за весь Дальний Восток
Врио губернатора Андрей Тарасенко вошел в правкомиссию по развитию региона вместо Владимира Миклушевского
Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ бновил состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Впервые в состав комиссии вошли гендиректор ОАО «РЖД» Олег ЕЛОЗЕРОВ, новый гендиректор ПАО «Россети» Павел ЛИВИНСКИЙ и врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.
Из состава комиссии исключены экс-губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и экс-глава «Россетей» Олег БУДАРГИН.
Всего в комиссию входит 47 человек: министры, губернаторы и некоторые политические деятели. Возглавляет комиссию Дмитрий Медведев.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото пресс-службы администрации Приморья
Новости тематики
- Новый глава Приморья будет думать за весь Дальний Восток
- Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя
- Одна из крупнейших авиакомпаний России долеталась
- Семья Игоря Пушкарева получит более полумиллиарда рублей
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- "Ростелеком" делает бесплатным Wi-Fi
- В Приморье ФСБ пришла за вице-губернатором и мэром
- Один из крупнейших угольных портов Приморья расщедрился на дивиденды
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Китай захватил более 40% товарооборота с Дальним Востоком
Новости раздела
- Новый глава Приморья будет думать за весь Дальний Восток
- Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя
- Одна из крупнейших авиакомпаний России долеталась
- В Приморье перевезены блоки реакторных отсеков утилизированных атомных субмарин с Камчатки
- Семья Игоря Пушкарева получит более полумиллиарда рублей
- В Приморье на взятках погорел крупный чиновник
- В Приморье Вьетнам построит молочную мегаферму
- Путин потребовал строить в портах Приморья не пылящие угольные терминалы
- "Билайн" представил новые тарифы для планшетов и роутеров
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
- "Неужели тут все так строят..."
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
- Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца
- Снегоуборочная техника во Владивостоке признана никуда не годной
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
- Банки приостановили прием вкладов
- Владивосток в ожидании "Калина Молл"
- В Хабаровском крае 150-й юбилейный лайнер "Сухой Суперджет 100" совершил первый полёт