Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья

Evraz хочет продать принадлежащий ему Находкинский морской торговый порт

Еvraz ищет покупателя на Находкинский морской торговый порт, специализирующийся на перевалке угля и металлов. В настоящее время 100% акций АО «Евраз НМТП» принадлежит ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz).

Среди претендентов на актив называются экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИНА, контролирующего другую крупную компанию Находки – ПАО «Находкинская БАМР». Evraz оценивает находкинский порт в периметре $275–300 млн.

По данным «Коммерсанта», портом также предметно интересуются экс-совладелец Evraz Александр КАТУНИН (его дочери Марии КАТУНИНОЙ принадлежит контрольный пакет Владивостокского морского рыбного порта), группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА (контролирует ПАО «Владивостокский морской торговый порт»), «Кузбассразрезуголь» (контролирует АО «Восточный порт», крупнейший угольный порт региона), Global Ports, ГК «Дело» Сергея Шишкарева, а также компании из КНР и Казахстана.

Досье «Золотого Рога»: АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Находка. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка. Находкинский морской торговый порт ведет свою историю с 17 июня 1947 года. Это одно из старейших и крупнейших предприятий города. Сегодня здесь работает более 2 тыс. человек. В 2001 году Находкинский морской торговый порт вошел в состав ЕВРАЗа. НМТП имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км. Причалы порта универсальны и способны принимать морские суда с осадкой 11 м, длиной 230 м, шириной 32 м. В настоящее время порт имеет возможность поставить у своих причалов 15 судов одновременно и обрабатывать более чем 1500 крупнотоннажных судов в год.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток