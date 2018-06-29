В Приморье будет построен самый мощный в мире ледокол

Первая очередь верфи «Звезда» будет достроена в следующем году

Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне рассматривается в качестве площадки для строительства самого мощного атомного ледокола «Лидер», который должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году, заявил на совещании в пятницу вице-премьер РФ Юрий БОРИСОВ.

Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 - ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург). России для освоения Арктики потребуется три таких ледокола.

На строительство ледоколов также претендует Балтийский завод в Санкт-Петербурге.

Верфь «Звезда» строится в две очереди с окончанием строительства в 2024 году. Первая расширенная очередь должна по плану закончиться в 2019 году.

«Темпы взяты высокие, их надо выдержать и не допустить срыва сроков реализации проекта», - сказал вице-премьер.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» зарегистрировано в декабре 2015 года в г.Большой Камень по адресу ул. Степана Лебедева, 1 (тот же адрес регистрации у АО «Дальневосточный завод «Звезда»). Уставный капитал ООО на данный момент составляет 13,001 млрд рублей. Учредителями компании выступают АО «Современные технологии судостроения» (Москва), владеющее 99,90% капитала, и АО «Дальневосточный завод «Звезда» (0,01%). Гендиректор ООО – Сергей ЦЕЛУЙКО. ООО «ССК» «Звезда» в марте 2016 года стало резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморье. Сумма первоначально заявленных инвестиций - 92 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток