Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трутнев пообещал наказать виновных со всей возможной жесткостью
За проникновение ящура в Приморье
Минсельхоз поможет Приморскому краю в борьбе с заболеванием ящуром свиней. «Возможная помощь со стороны Минсельхоза будет оказываться, соответствующее поручение им дадим», - заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ.
Вице-премьер подчеркнул, что допустившие вспышку ящура должностные лица понесут наказание.
По его словам, в Приморье еще до выявления заболеваний проходило совещание, где давались поручения не допустить болезнь в регион.
«В частности, давались поручения владельцам пунктов пропуска (на границе с Китаем – Прим. авт.). Я дал поручение в течение двух дней проверить исполнение, если кто-то не исполнил, будем наказывать со всей возможной жесткостью», - цитирует г-на Трутнева «Интерфакс-Дальний Восток».
В свою очередь, отвечая на вопрос о мерах поддержки в связи с ящуром, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил, что администрация помогает мелким хозяйствам и подворьям с вакцинацией против заболевания. Для этих целей закуплено около 200 тыс. вакцин.
«Крупные свиноводческие комплексы будут решать это за счет страховых организаций», - пояснил глава региона.
Как сообщалось ранее, ящур был обнаружен в свинокомплексах в Михайловском, Спасском районах и в хозяйстве Уссурийского городского округа.
Администрация Михайловского района после вспышки ящура ввела карантинные меры. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных. Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.
Досье газеты «Золотой Рог»: Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
Новости тематики
- Трутнев пообещал наказать виновных со всей возможной жесткостью
- Приморью будут выделены миллиарды на медицину
- Знаменитого на весь мир тигра Амур забирают из Приморья
- Началась экспертиза одной из наиболее популярных в Приморье рыбы
- Япония дорого заплатит за "приморскую "Фукусиму"
- В Приморье выявили крупных поставщиков контрабандного краба
- В Михайловском районе, где выявлен ящур, введен карантин
- Приморье не будут объединять с Сахалином
- Путин встретится с Кожемяко
- Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"
Новости раздела
- Трутнев пообещал наказать виновных со всей возможной жесткостью
- Приморью будут выделены миллиарды на медицину
- Знаменитого на весь мир тигра Амур забирают из Приморья
- Началась экспертиза одной из наиболее популярных в Приморье рыбы
- Япония дорого заплатит за "приморскую "Фукусиму"
- В Приморье выявили крупных поставщиков контрабандного краба
- Вопросы по строительству центра переработки ядерных отходов в Приморье все-таки остаются
- В Михайловском районе, где выявлен ящур, введен карантин
- Приморье не будут объединять с Сахалином
- Путин встретится с Кожемяко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным
- Бывшим дальневосточным губернаторам нашли "теплые местечки"
- "Черные дыры" Снеговой Пади
- Приморцы ринулись скупать машины в Японии
- До взлета доллара остались считанные дни
- Миллионер из Владивостока рассказал правду о конкурсе "Лидеры России"
- "Тернейлес" наследил на 650 миллионов
- Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах
- Сбербанк убрал возможность перевода денег по номеру телефона на эти карты