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Трутнев пообещал наказать виновных со всей возможной жесткостью

29 Января 2019, 15:11 | Приморье

За проникновение ящура в Приморье

Минсельхоз поможет Приморскому краю в борьбе с заболеванием ящуром свиней. «Возможная помощь со стороны Минсельхоза будет оказываться, соответствующее поручение им дадим», - заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ.

Вице-премьер подчеркнул, что допустившие вспышку ящура должностные лица понесут наказание.

По его словам, в Приморье еще до выявления заболеваний проходило совещание, где давались поручения не допустить болезнь в регион.

«В частности, давались поручения владельцам пунктов пропуска (на границе с Китаем – Прим. авт.). Я дал поручение в течение двух дней проверить исполнение, если кто-то не исполнил, будем наказывать со всей возможной жесткостью», - цитирует г-на Трутнева «Интерфакс-Дальний Восток».

В свою очередь, отвечая на вопрос о мерах поддержки в связи с ящуром, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил, что администрация помогает мелким хозяйствам и подворьям с вакцинацией против заболевания. Для этих целей закуплено около 200 тыс. вакцин.

«Крупные свиноводческие комплексы будут решать это за счет страховых организаций», - пояснил глава региона.

Как сообщалось ранее, ящур был обнаружен в свинокомплексах в Михайловском, Спасском районах и в хозяйстве Уссурийского городского округа.

Администрация Михайловского района после вспышки ящура ввела карантинные меры. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных. Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.

Досье газеты «Золотой Рог»: Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: ящур  Минсельхоз  Олег Кожемяко  Юрий Трутнев  карантин  свиньи 



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