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Ввоз автомобилей из Японии в Приморье рухнул в 3 раза
В то же время таможня отмечает рост поставок автомобилей из Китая
Ввоз легковых автомобилей через таможни Дальнего Востока в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом в 3 раза, с 144 806 единиц до 48 186 единиц. Объем ввоз грузовиков упал в 3,5 раза, до 2 935 единиц, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛОДЫГИН считает, что в нынешних условиях возврата к прежним объемам ввоза бэушных автомобилей не будет. «Увеличения ввоза в 2016 году с таким курсом валюты не будет. Для кого ввозить?» - отметил главный таможенник Дальнего Востока.
По итогам 2015 года большая часть ввезенных автомобилей приходится на Японию – 84%, Еще 2% приходится на Республику Корея и сразу 12% на Китай (!). Поставки из США в данный момент не столь значительны.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Правильно!! Нехер хлам возить с Японии:)Русня экономика должна крякнуть.