www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Приморский авторынок
Распечатать

Ввоз автомобилей из Японии в Приморье рухнул в 3 раза

29 Января 2016, 10:17 | Приморье

В то  же время таможня отмечает рост поставок автомобилей из Китая

Ввоз легковых автомобилей через таможни Дальнего Востока в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом в 3 раза, с 144 806 единиц до 48 186 единиц. Объем ввоз грузовиков упал в 3,5 раза, до 2 935 единиц, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛОДЫГИН считает, что в нынешних условиях возврата к прежним объемам ввоза бэушных автомобилей не будет. «Увеличения ввоза в 2016 году с таким курсом валюты не будет. Для кого ввозить?» - отметил главный таможенник Дальнего Востока.

По итогам 2015 года большая часть ввезенных автомобилей приходится на Японию – 84%, Еще 2% приходится на Республику Корея и сразу 12% на Китай (!). Поставки из США в данный момент не столь значительны.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: таможня  автоимпорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:59, 29.01.2016#

    Правильно!! Нехер хлам возить с Японии:)Русня экономика должна крякнуть.

  • Псевдоним22:28, 29.01.2016#

    пошлина в евро. уполовиньте по курсу епт

  • Вестники Апокалипсиса22:09, 29.01.2016#

    Вертикаль власти-архитектор путин. Развал, коррупция, воровство, война и как результат падение благосостояния граждан

  • allex12:10, 30.01.2016#

    ничего хорошего. китайские авто просто дешевле, т. к качество гораздо хуже

  • allex12:11, 30.01.2016#

    посмотрите краштест

  • 201811:42, 01.02.2016#

    тазики, тазикиии кому тазиикии. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru