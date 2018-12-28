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Приморье не будут объединять с Сахалином
Губернатор дал четкий ответ
Вопрос объединения Приморского края и Сахалинской области должны поднимать сами жители этих регионов, заявил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в Москве после встречи президента Владимира ПУТИНА с недавно избранными главами регионов.
«Это, прежде всего, волеизъявление жителей. Причем, двух регионов. Сначала - инициативная группа, потом она обращается в избирательную комиссию, далее - процедура, связанная уже непосредственно с референдумом, не менее 51 процента должны проголосовать. Потом еще и президент подписывает указ. Это сложный процесс и пока нет никаких предпосылок к этому»,- сказал г-н Кожемяко, отвечая на вопрос об объединении.
Ранее Владимир Путин на ежегодной Большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что объединение Приморья и Сахалина является внутренним делом двух регионов.
«Что касается объединения любых субъектов Федерации - это дело только самих субъектов федерации в соответствии с действующим законом. Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться, ну пожалуйста: они должны провести соответствующие процедуры через парламенты, или через референдум - как у вас в региональном законодательстве это предусмотрено», - сказал глава государства.
Олег Кожемяко по итогам встречи с Президентом заявил, что намерен подготовить отдельный доклад о нехватке транспортных развязок и недозагрузке судоремонтных мощностей в регионе.
«Мы (на встрече – Прим. авт.) поднимали вопрос транспортных развязок. О том, что в городе Владивостоке серьезная ситуация с транспортными развязками, необходимо строить дополнительные переходы, дополнительные мостовые сооружения», - сказал г-н Кожемяко журналистам.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото kremlin.ru
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