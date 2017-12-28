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Миклушевский вновь стал ректором

28 Декабря 2017, 17:33 | Приморье

Не самого крутого московского вуза

Бывший губернатор Приморского края и ректор Дальневосточного федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ назначен и. о. ректора Московского политехнического университета. Сегодня его представят сотрудникам вуза.

4 октября президент Владимир ПУТИН принял досрочную отставку на тот момент главы Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. С 4 октября регионом руководит в статусе врио губернатора бывший глава Росморпорта Андрей ТАРАСЕНКО.

«Когда мне предложили работу губернатором, для меня это был сложный вызов. Сложный регион. У меня до этого не было опыта руководства регионом, в этом смысле я благодарен за то, что я его получил. Это очень ценный и важный опыт. Я очень благодарен президенту за те слова, которые мы все от него услышали, что мы все остаемся членами его команды, что мы будем иметь возможность общаться. Естественно, мы понимаем, что команда состоит из разных людей, которые работают на разных постах. Мы сейчас будем работать на других должностях», - сказал Миклушевский после встречи бывших губернаторов с президентом Путиным.

В конце октября ректор Московского политехнического университета Андрей НИКОЛАЕНКО подал в отставку. Ранее к качеству диссертационной работы Андрея Николаенко, защищенной в 2012 году, предъявлялись претензии. В декабре 2016 года прошла повторная защита, в результате чего степень доктора экономических наук за ректором была сохранена. Однако после этого сообщество «Диссернет» выдвинуло новые замечания в отношении работы и обратилось с соответствующим заявлением в Следственный комитет России.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: назначение  Владимир Миклушевский  Владимир Путин 



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