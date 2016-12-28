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В Приморском крае появятся новые зоны
Обладатель Свободного порта Владивосток вошел в число двадцати регионов, где можно создавать зоны территориального развития
Приморский край вошел в число 20 регионов РФ, которые получают право на создание зон территориального развития. Интересно, что в списке нет Хабаровского края, Сахалинской области и Якутии, где активно развивается институт ТОР (территории опережающего развития)
«Хочу проинформировать, что я подписал постановление, которое разрешает 20 регионам страны создавать у себя зоны территориального развития, которые имеют возможность развиваться, рассчитывая на определенную господдержку», - сказал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
На сайте правительства было опубликовано соответствующее постановление правительства с перечнем 20 регионов. В него включены Адыгея, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Северная Осетия, Тува, Чеченская республика, а также Забайкальский край, Приморский край, Ивановская область, Кировская область, Курганская область, Магаданская область, Мурманская область и Еврейская автономная область.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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