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В Приморье три тигренка вышли на территорию воинской части
ПРИМОРЬЕ, 28 ноября, ZRPRESS. Как сообщили в управлении охотничьего надзора Приморского края, 27 ноября на территорию одной из воинских частей, расположенной в 8 километрах от села Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, вышли три тигренка. Животные попытались задавить собаку, находящуюся на привязи, но были отогнаны обратно в лесной массив сторожем водонапорной станции.
На место незамедлительно была направлена оперативная группа управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края с целью выяснения причин случившегося. В данный момент на месте работают специалисты управления охотничьего надзора Приморского края и пытаются выяснить, почему животные вышли из леса и где сейчас находится тигрица, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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Тигрят отловить и взять с них объяснительные записки не удалось! :)