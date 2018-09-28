Пробная перепись населения пройдет в новом формате

Подача данных через Интернет сделает процедуру технологичной и удобной

Всероссийская перепись населения 2020 года, основной задачей которой будет получение наиболее точных сведений о социально-демографических характеристиках населения России, начинается с эксперимента. В октябре 2018 года будет проведена пробная перепись населения, в ходе которой, впервые в истории российской статистики, будет опробован принципиально новый способ сбора данных – через интернет.

В прошлый раз перепись прошла в 2010 году. Тогда участие в ней приняли 142 млн человек.

«Мы рассчитываем, что работа с электронными анкетами будет востребована в том числе у активных людей, которые очень ценят свое время, и молодежи, которая может принять участие в переписи прямо со своего гаджета. Преимущество электронной анкеты – возможность поэтапного сохранения данных в личном кабинете. С учетом развития технологий портала госуслуг, это позволит значительно расширить круг респондентов и сократить расходы на проведение опросов», - говорит руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Наталья БАУКОВА.

Первый этап будет всероссийским: с 1 по 10 октября 2018 года любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ), сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист.

Второй этап пройдет с 16 по 31 октября — пробную перепись будут отрабатывать в девяти пилотных регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Новгородская и Сахалинская области.

При выборе услуги переписи населения на Едином портале государственных услуг респонденту необходимо ввести адрес помещения, в котором он постоянно проживает (независимо от регистрации) и ответить на вопросы переписных листов. Содержание Программы (вопросы в переписных листах) пробной переписи населения 2018 года максимально соответствует Программе Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации и международным рекомендациям. Один представитель жилого помещения может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и остальных членов домохозяйства в этом помещении.

По результатам пробной Интернет-переписи будет выявлена готовность населения переписываться самостоятельно через Интернет, что позволит оптимизировать расходы на Всероссийскую перепись населения 2020 года, в том числе сократить тираж переписных листов на бумажных носителях.

Все подробности проведения Пробной переписи населения 2018 года размещены на сайте www.ppn2018.ru

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.