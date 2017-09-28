Одна из крупнейших авиакомпаний России долеталась

С 16 октября летать ее самолетами уже никто не сможет

Пассажиров регулярных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут перевозить вплоть до 15 октября, с 16 октября она будет прекращена, сообщил Минтранс РФ по итогам состоявшегося 27 сентября заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров этой авиакомпании.

Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения.

«По результатам работы штаба восстановлены пассажирские авиаперевозки на регулярных линиях, в аэропортах страны под гарантии обеспечена заправка всех самолетов «ВИМ-Авиа», разработан план вывоза чартерных пассажиров из-за рубежа», - указывает Минтранс.

«ВИМ-Авиа» продало более 196 тыс. билетов, глубина продаж - до конца октября.

В связи с тяжелым положением авиаперевозчика было принято решение, что регулярных пассажиров «ВИМ-Авиа» будут перевозить другие авиакомпании, на это в бюджете-2018 будет заложено 200 млн рублей.

По данным «ВИМ-Авиа», за период январь-июнь 2017 года авиакомпания перевезла около 115 тыс. пассажиров по таким маршрутам, как Магадан/Москва, Благовещенск/Москва, Новосибирск/Москва, Комсомольск-на-Амуре/Москва. Около 4 тыс. пассажиров было перевезено на направлении Иркутск/Москва.

Тем временем стало известно, что Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании авиакомпании «ВИМ-Авиа» банкротом.Сумма исковых требований составляет 88,347 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой РОГ», Владивосток