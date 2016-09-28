www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.69 р. 100 JPY: 63.3 р.
EUR: 71.64 р. 10 CNY: 95.51 р.
Индексы ( )

1975,52 | -1,12%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Заявку на получение "дальневосточного гектара" можно заполнить на бумаге

28 Сентября 2016, 16:17 | Приморье

Если у вас нет интернета, а очень хочется стать лендлордом

 Заявку на получение «дальневосточного гектара» можно будет подавать в бумажной форме. Это касается заявителей из регионов, где отсутствует интернет или недостаточное качество связи, заявил в среду во Владивостоке вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

«Наиболее сложные вопросы, которые сегодня стоят, связаны с отсутствием на ряде территорий интернета или его недостаточной скоростью для работы с картами. Мы договорились, что в этом случае необходимо сделать так, чтобы у каждого гражданина была возможность подать заявку в бумажной форме. Это чуть менее удобно, и чуть более долго», - сказал Трутнев.

Еще одной проблемой в реализации второго этапа закона о «дальневосточном гектаре» является несовпадение координат земельных участков по данным спутников и указанных на картах федеральной информационной системы «На Дальний Восток» (https://надальнийвосток.рф)

«По восьми из девяти субъектов координаты спутниковые и федеральной информационной системы не совпадают. В этом случае мы мгновенно ничего не изменим, это большая работа. Росреестр разрабатывает поправочные коэффициенты, но на сегодняшний момент мы договорились просто помогать людям», - сказал вице-премьер.

Предполагается, что работники Росреестра будут выезжать на место выбранного участка, снимать координаты и переносить их на карту. «В этом случае они будут также проверять права третьих лиц, которые пока тоже не очень хорошо отражены в системе», - уточнил Трутнев.

Досье «Золотого Рога»: Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке. Закон подразумевает возможность однократного бесплатного получения гражданами РФ в пользование сроком на пять лет участка площадью до 1 га. С 1 октября направить заявки на получение земли смогут жители девяти регионов Дальнего Востока в своем крае или области, с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Юрий Трутнев  "дальневосточный гектар"  интернет 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru