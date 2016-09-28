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Заявку на получение "дальневосточного гектара" можно заполнить на бумаге
Если у вас нет интернета, а очень хочется стать лендлордом
Заявку на получение «дальневосточного гектара» можно будет подавать в бумажной форме. Это касается заявителей из регионов, где отсутствует интернет или недостаточное качество связи, заявил в среду во Владивостоке вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.
«Наиболее сложные вопросы, которые сегодня стоят, связаны с отсутствием на ряде территорий интернета или его недостаточной скоростью для работы с картами. Мы договорились, что в этом случае необходимо сделать так, чтобы у каждого гражданина была возможность подать заявку в бумажной форме. Это чуть менее удобно, и чуть более долго», - сказал Трутнев.
Еще одной проблемой в реализации второго этапа закона о «дальневосточном гектаре» является несовпадение координат земельных участков по данным спутников и указанных на картах федеральной информационной системы «На Дальний Восток» (https://надальнийвосток.рф)
«По восьми из девяти субъектов координаты спутниковые и федеральной информационной системы не совпадают. В этом случае мы мгновенно ничего не изменим, это большая работа. Росреестр разрабатывает поправочные коэффициенты, но на сегодняшний момент мы договорились просто помогать людям», - сказал вице-премьер.
Предполагается, что работники Росреестра будут выезжать на место выбранного участка, снимать координаты и переносить их на карту. «В этом случае они будут также проверять права третьих лиц, которые пока тоже не очень хорошо отражены в системе», - уточнил Трутнев.
Досье «Золотого Рога»: Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке. Закон подразумевает возможность однократного бесплатного получения гражданами РФ в пользование сроком на пять лет участка площадью до 1 га. С 1 октября направить заявки на получение земли смогут жители девяти регионов Дальнего Востока в своем крае или области, с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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