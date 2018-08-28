Юг Приморского края завалят углем c разрешения президента

По прогнозам, на рынке стран АТР рост спроса на уголь продолжится на горизонте до 2025-2030 годов

Юг Приморского края станет одним из основных транспортных узлов для российского угля на экспорт, сообщил глава Минэнерго РФ Александр НОВАК на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК в Кемерово. В настоящее время в регионе заявлены сразу несколько проектов строительства угольных терминалов.

«При этом также оценены возможности угольных терминалов в портах северо-запада, юга России, Дальнего Востока. По нашей оценке, сегодня темпы развития этих мощностей позволят полностью обеспечить прогнозируемый объем экспорта российского угля за счет опять же частных инвестиций. Наиболее быстрыми темпами будут расширяться портовые мощности на тихоокеанском побережье, учитывая близость к целевым растущим рынкам. И основными транспортными узлами для этого будут Ванинско-Совгаванский узел в Хабаровском крае и юг Приморья», - сказал министр.

По предварительным оценкам, Россия в 2018 году экспортирует свыше 200 млн тонн: порядка 100 млн тонн в западном направлении и около 100 млн тонн в восточном направлении. При этом, на рынке стран АТР рост спроса на уголь продолжится на горизонте до 2025-2030 годов, прирост составит не менее 100 млн тонн в год.

«Что касается восточного направления, то здесь мы пока имеем долю 9,3% и видим возможность удвоения экспортных поставок к 2025 году», - сказал г-н Новак.

Президент России Владимир ПУТИН на совещании особо акцентировал внимание на теме экологичности перевалки в дальневосточных портах.

«Отмечу еще одну принципиальную вещь. Решать вопросы развития угольной промышленности необходимо на основе самых современных технологий, которые должны дать не только экономический эффект, но прежде всего обеспечить улучшение условий труда горняков, их безопасность. Нужно шире внедрять передовые стандарты работы угольной отрасли, уделять повышенное внимание защите окружающей среды, особенно в портах, местах перевалки угля. Забота о жизни и здоровье людей, об экологическом благополучии городов и посёлков должна быть безусловным приоритетом. Экологичной должна стать вся цепочка: от добычи угля до его перевалки в морских портах», - сказал глава государства.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта nhknews.ru