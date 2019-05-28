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Авиазавод "Прогресс" будет загружен по полной

28 Мая 2019, 19:56 | Приморье

Минобороны готовит контракт на закупку 114 ударных вертолетов Ка-52М

Минобороны России в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 ударных вертолетов Ка-52М, модернизированной с учетом сирийского опыта, версии вертолета Ка-52 «Аллигатор».

«В настоящее время идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолёта Ка-52. По плану ОКР (опытно-конструкторская разработка - прим. авт.) должна завершиться в 2022 году», - сказал в ходе посещения авиационного завода «Прогресс» заместитель министра обороны РФ Алексей КРИВОРУЧКО.                 

Модернизированный «Аллигатор» получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. Кроме того, по итогам применения Ка-52 в сирийской операции Минобороны потребовало повысить защищенность вертолета.

В настоящее время авиазавод «Прогресс» выполняет госконтракт на поставку Ка-52. «До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе 8 вертолетов до конца текущего года», - сказал г-н Криворучко.

Основным видом деятельности ААК «Прогресс» является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и ведет подготовку к производству корабельной версии этого вертолета - Ка-52К «Катран». Также завод налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

 

Автор: Олег Клименко
Теги: авиазавод  Сирия  госзаказ  вертолет  минобороны  "Ка-52" 



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