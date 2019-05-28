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Приморская генерация АО "ДГК" подвела итоги отопительного сезона

28 Мая 2019, 19:42 | Приморье

Оборудование было полностью и в срок подготовлено

В осенне-зимний период 2018-2019 гг. «Приморская генерация» (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) обеспечила стабильное энергоснабжение потребителей на всей территории своей ответственности: во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

За зимний отопительный период 2018-2019 гг. электростанциями и котельными филиала АО «ДГК» выработано 3911,915 тыс. Гкал. Отпуск тепла на Владивостокской ТЭЦ-2 составил 1388,745 тыс. Гкал, на котельных ПТС – 1163,536 тыс. Гкал, на Артемовской ТЭЦ – 481,650 тыс. Гкал, на Партизанской ГРЭС – 198,265 тыс. Гкал.

К началу ОЗП запасы топлива на электростанциях филиала «Приморская генерация» соответствовали нормативам, установленным министерством энергетики РФ. В целом производство тепла в ОЗП 2018-2019 гг. уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 249,046 тыс. Гкал. Это связано с тем, что зима оказалась достаточно теплой.

Стоит отметить, что прошедшие холода стали первым испытанием для ТЭЦ «Восточная», которые станция прошла успешно. В отопительный период отпуск теплоэнергии от коллекторов теплоэлектроцентрали составил 679,719 тыс. Гкал.

Руководитель филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий ЛЕБЕДЬ в ходе пресс-конференции на тему «Итоги отопительного сезона 2018-2019гг. в Приморском крае» назвал прошедший зимний период успешным с точки зрения производственных и финансовых результатов: «Оборудование было полностью и в срок подготовлено. Благодаря этому, сбоев в работе и, как следствие, отключений теплоснабжения не зарегистрировано».

АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал. в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: ДГК  отопление  энергетика  "РусГидро"  тэц 



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