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В Приморье нашли новое месторождение золота
Специалисты уже говорят о возможности обнаружения в пределах территории месторождения меди с ресурсами не менее 1,3 млн тонн
«Приморгеология» (Владивосток, входит в состав государственного холдинга «Росгеология») приступило к выполнению комплекса геофизических работ на участке Малахитовый в Приморском крае. Объект площадью 38 кв. км расположен на территории Пожарского административного района.
Геологические поиски здесь начались в III квартале 2018 года. Работы ведутся за счет средств федерального бюджета в рамках государственного контракта, заключенного между «Росгеологией» и Департаментом по недропользованию по ДФО «Роснедр» (Дальнедра). Исследование перспективной площади рассчитано на три года и продлится до конца 2020 года.
В рамках текущего полевого сезона специалистами предприятия будут составлены геологические и геохимические карты площади работ и разрезов, а также геохимические и геофизические карты, планы и разрезы перспективных участков.
На самом участке будут продолжены буровые работы с целью прослеживания рудоносных структур по простиранию и на глубину, а также для выявления и предварительного оконтуривания рудных тел, удовлетворяющих основным оценочным параметрам.
По результатам полевого сезона будут даны рекомендации по направлению геологоразведки в 2020 году.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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