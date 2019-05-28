В Приморье нашли новое месторождение золота

Специалисты уже говорят о возможности обнаружения в пределах территории месторождения меди с ресурсами не менее 1,3 млн тонн

«Приморгеология» (Владивосток, входит в состав государственного холдинга «Росгеология») приступило к выполнению комплекса геофизических работ на участке Малахитовый в Приморском крае. Объект площадью 38 кв. км расположен на территории Пожарского административного района.

Геологические поиски здесь начались в III квартале 2018 года. Работы ведутся за счет средств федерального бюджета в рамках государственного контракта, заключенного между «Росгеологией» и Департаментом по недропользованию по ДФО «Роснедр» (Дальнедра). Исследование перспективной площади рассчитано на три года и продлится до конца 2020 года.

В рамках текущего полевого сезона специалистами предприятия будут составлены геологические и геохимические карты площади работ и разрезов, а также геохимические и геофизические карты, планы и разрезы перспективных участков.

На самом участке будут продолжены буровые работы с целью прослеживания рудоносных структур по простиранию и на глубину, а также для выявления и предварительного оконтуривания рудных тел, удовлетворяющих основным оценочным параметрам.

По результатам полевого сезона будут даны рекомендации по направлению геологоразведки в 2020 году.