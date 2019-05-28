Приморской налоговой нашли начальника в Амурской области

Это уже вторая смена руководства за последние полтора года

Руководителем Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Приморскому краю назначена Елена АСТАЙКИНА (на фото), с февраля 2017 года занимавшая должность руководителя УФНС России по Амурской области.

Г-жа Астайкина назначена на новую должность с 20 мая 2019 года приказом министерства финансов РФ.

Елена Астайкина родилась в Благовещенске в 1983 году, в 2004 году окончила Хабаровский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». С 2011 по 2014 гг. работала главным специалистом - экспертом правового отдела, заместителем начальника правового отдела УФНС по Амурской области. С февраля 2014 года - заместитель руководителя управления, с февраля 2017 года - руководитель управления.

Напомним, что в начале 2018 года и.о. руководителя УФНС России по Приморскому краю была назначена советник государственной гражданской службы Российский Федерации 1 класса Надежда ЯН. Прежний руководитель краевой налоговой инспекции Галина КОЛЕСНИКОВА ушла на заслуженный отдых по достижению возраста.