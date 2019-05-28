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Приморской налоговой нашли начальника в Амурской области

28 Мая 2019, 15:38 | Приморье

Это уже вторая смена руководства за последние полтора года

Руководителем Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Приморскому краю назначена Елена АСТАЙКИНА (на фото), с февраля 2017 года занимавшая должность руководителя УФНС России по Амурской области.

Г-жа Астайкина назначена на новую должность с 20 мая 2019 года приказом министерства финансов РФ.

Елена Астайкина родилась в Благовещенске в 1983 году, в 2004 году окончила Хабаровский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». С 2011 по 2014 гг. работала главным специалистом - экспертом правового отдела, заместителем начальника правового отдела УФНС по Амурской области. С февраля 2014 года - заместитель руководителя управления, с февраля 2017 года - руководитель управления.

Напомним, что в начале 2018 года и.о. руководителя УФНС России по Приморскому краю была назначена советник государственной гражданской службы Российский Федерации 1 класса Надежда ЯН. Прежний руководитель краевой налоговой инспекции Галина КОЛЕСНИКОВА ушла на заслуженный отдых по достижению возраста.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: руководитель  назначение  налоговая  ФНС  Амурская область 



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