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Приморской налоговой нашли начальника в Амурской области
Это уже вторая смена руководства за последние полтора года
Руководителем Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Приморскому краю назначена Елена АСТАЙКИНА (на фото), с февраля 2017 года занимавшая должность руководителя УФНС России по Амурской области.
Г-жа Астайкина назначена на новую должность с 20 мая 2019 года приказом министерства финансов РФ.
Елена Астайкина родилась в Благовещенске в 1983 году, в 2004 году окончила Хабаровский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». С 2011 по 2014 гг. работала главным специалистом - экспертом правового отдела, заместителем начальника правового отдела УФНС по Амурской области. С февраля 2014 года - заместитель руководителя управления, с февраля 2017 года - руководитель управления.
Напомним, что в начале 2018 года и.о. руководителя УФНС России по Приморскому краю была назначена советник государственной гражданской службы Российский Федерации 1 класса Надежда ЯН. Прежний руководитель краевой налоговой инспекции Галина КОЛЕСНИКОВА ушла на заслуженный отдых по достижению возраста.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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