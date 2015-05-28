Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморским бухтам – чистый берег
"Морской порт Суходол" поддержал экологический десант в Шкотовском районе
Учащиеся средней школы № 25 села Романовка Шкотовского муниципального района Приморья, в первые дни школьных каникул 26 мая провели очередной ежегодный экологический субботник.
Инициаторами акции выступили руководство школы и детско-юношеское экологическое объединение "Чистая планета" при спонсорской поддержке ООО "Морской порт Суходол" очистили побережье от мусора, выброшенного морем или оставленного отдыхающими на берегу.
Акция проходила в рамках ежегодной международной программы ООН по охране окружающей среды по проблеме загрязнения океанов морскими отходами искусственного происхождения.
Школьники, участники экологического кружка "Чистая планета" очистили от хлама и бытового мусора более 1,5 километра береговой полосы. Весь собранный мусор был вывезен на переработку и частично утилизирован.
Напомним, что реализуемый ООО "Морской порт Суходол" проект строительства морского специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Теляковского предусматривает активное участие угольщиков в социальной жизни Приморья, в частности Шкотовского муниципального района.
Только за минувший год была ведена в строй новая многофункциональная спортивная площадка, отремонтирована подшефная средняя школа №25 в селе Романовка; построен и готовится к передаче и вводу в эксплуатацию современный спортивный комплекс в поселке Смоляниново.
И в этот раз социальная программа в деятельности компании была направлена в сторону экологии.
По словам генерального директора ООО "Морской порт Суходол" Павла КОЛБАСЮКА, подобные экологические акции, как этот экологический десант, будут проходить и в дальнейшем, и более масштабно.
"Наша задача на всех этапах реализации этого важного не только для нас, но и для экономики Приморья проекте строительства порта, его дальнейшей работы, доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить наш край, его природу такой, какую мы ее хотим видеть - с чистой водой, чистым воздухом. Мы хотим жить в гармонии и мире с окружающей средой", - сказал гендиректор ООО "Морской порт Суходол".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- В Приморье перевезены блоки реакторных отсеков утилизированных атомных субмарин с Камчатки
- Путин потребовал строить в портах Приморья не пылящие угольные терминалы
- Путин пообещал навести порядок с угольной пылью, накрывшей Находку
- Виктория Николаева хочет разогнать угольную пыль над Находкой
- Школьница из приморского села Романовка примет участие в молодежном международном экологическом симпозиуме
- Приморским бухтам – чистый берег
- В Приморье "Росатом" активизирует работы с блоками утилизированных атомных субмарин
- В Приморье построят еще один сухой док для утилизации атомных подлодок
- В Приморье ВНХК и ДВО РАН начали сотрудничество с обеспечения экологической безопасности проекта
- Разрабатывать проект ядерного могильника в Приморье будут москвичи
Новости раздела
- Сидеть в СИЗО стало выгодно
- Путин пообещал продолжить чистку губернаторов
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- "Дальневосточный гектар" может стать больше
- МТС займется развитием цифровой экономики Приморского края
- Китай обещает добавить Владивостоку туристов
- Приморским свиньям необходима прививка от африканской чумы
- Цены на бензин в Приморском крае держатся из последних сил
- Проект "Поколение М" продвинет юных дизайнеров из Приморья
- Дешевые авиабилеты из Владивостока в Москву вновь появятся в продаже
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа