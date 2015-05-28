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Приморским бухтам – чистый берег

28 Мая 2015, 15:43 | Приморье

"Морской порт Суходол" поддержал  экологический десант в Шкотовском районе  

Учащиеся средней школы № 25 села Романовка Шкотовского муниципального района  Приморья, в первые дни школьных каникул 26 мая  провели очередной  ежегодный экологический субботник.

Инициаторами акции выступили руководство школы и детско-юношеское  экологическое объединение "Чистая планета" при спонсорской поддержке ООО "Морской порт Суходол"  очистили побережье от  мусора, выброшенного морем или оставленного  отдыхающими  на берегу.

Акция проходила в рамках ежегодной международной программы ООН по охране окружающей среды по проблеме загрязнения океанов морскими отходами искусственного происхождения. 

Школьники, участники экологического кружка "Чистая планета" очистили от хлама и бытового мусора более 1,5 километра береговой полосы. Весь собранный  мусор  был вывезен на переработку и частично  утилизирован.

Напомним, что реализуемый ООО "Морской порт Суходол" проект строительства  морского специализированного  угольного перегрузочного комплекса в бухте Теляковского предусматривает активное участие угольщиков  в социальной жизни Приморья, в частности Шкотовского  муниципального района.

Только за минувший  год была ведена в строй  новая многофункциональная спортивная площадка, отремонтирована подшефная средняя школа №25 в селе Романовка; построен и готовится к передаче и вводу в эксплуатацию современный спортивный комплекс в поселке Смоляниново.

И в  этот раз социальная программа в деятельности компании была направлена в сторону экологии.

По словам генерального директора ООО "Морской порт Суходол" Павла КОЛБАСЮКА, подобные экологические  акции,  как этот экологический десант,  будут проходить и в дальнейшем, и более масштабно.  

"Наша задача на  всех этапах реализации этого важного  не только для нас, но и для экономики Приморья проекте строительства порта, его дальнейшей работы, доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить   наш край, его природу такой, какую мы ее хотим видеть  -  с чистой водой, чистым воздухом. Мы хотим  жить в гармонии и мире  с окружающей средой", - сказал гендиректор ООО "Морской порт Суходол".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: экодесант  суходол 



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