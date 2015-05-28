Приморским бухтам – чистый берег

"Морской порт Суходол" поддержал экологический десант в Шкотовском районе

Учащиеся средней школы № 25 села Романовка Шкотовского муниципального района Приморья, в первые дни школьных каникул 26 мая провели очередной ежегодный экологический субботник.

Инициаторами акции выступили руководство школы и детско-юношеское экологическое объединение "Чистая планета" при спонсорской поддержке ООО "Морской порт Суходол" очистили побережье от мусора, выброшенного морем или оставленного отдыхающими на берегу.

Акция проходила в рамках ежегодной международной программы ООН по охране окружающей среды по проблеме загрязнения океанов морскими отходами искусственного происхождения.

Школьники, участники экологического кружка "Чистая планета" очистили от хлама и бытового мусора более 1,5 километра береговой полосы. Весь собранный мусор был вывезен на переработку и частично утилизирован.

Напомним, что реализуемый ООО "Морской порт Суходол" проект строительства морского специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Теляковского предусматривает активное участие угольщиков в социальной жизни Приморья, в частности Шкотовского муниципального района.

Только за минувший год была ведена в строй новая многофункциональная спортивная площадка, отремонтирована подшефная средняя школа №25 в селе Романовка; построен и готовится к передаче и вводу в эксплуатацию современный спортивный комплекс в поселке Смоляниново.

И в этот раз социальная программа в деятельности компании была направлена в сторону экологии.

По словам генерального директора ООО "Морской порт Суходол" Павла КОЛБАСЮКА, подобные экологические акции, как этот экологический десант, будут проходить и в дальнейшем, и более масштабно.

"Наша задача на всех этапах реализации этого важного не только для нас, но и для экономики Приморья проекте строительства порта, его дальнейшей работы, доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить наш край, его природу такой, какую мы ее хотим видеть - с чистой водой, чистым воздухом. Мы хотим жить в гармонии и мире с окружающей средой", - сказал гендиректор ООО "Морской порт Суходол".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток