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Владимир Миклушевский: Резиденты ТОР в Приморье уже принесли в бюджет 350 млн рублей налогов
На данный момент резидентами ТОР в крае стали 42 компании
Приморский край на данный момент получил около 350 млн рублей налогов от действующих резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском крае, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе ежегодного отчета Законодательному собранию Приморского края.
«На данный момент резидентами ТОР в крае стали 42 компании. Это говорит о том, что механизм востребован у инвесторов. Всего к концу 2016 года объем инвестиций превысил 44 млрд рублей, 350 млн рублей перечислено в бюджет в качестве налогов. Создано 630 рабочих мест», - сказал Владимир Миклушевский.
По его словам, что до конца года планируется завершить строительство инфраструктуры для производственно-логистической ТОР «Надеждинская» и специализирующейся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский».
«Напомню, что мы финансируем строительство инфраструктуры 50х50 c федеральным бюджетом», - уточнил глава региона.
В.Миклушевский также отметил, что резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ) уже стали более 160 компаний.
«Общий объем заявленных инвестиций составил 170 млрд рублей. СПВ уже реализует свои первые проекты. Уже почти 4 млрд рублей резиденты порта вложили в проекты. По оценкам экспертов, это не мои данные, к 2025 году от деятельности СПВ мы увеличим валовый региональный продукт региона в два раза, объем накопленных инвестиций увеличится в 2,5 раза», - сказал В.Миклушевский.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото primorsky.ru
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