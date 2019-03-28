www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.59 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 72.72 р. 10 CNY: 96.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Приморье не может снять чумное проклятье

28 Марта 2019, 09:56 | Приморье

В регионе зафиксирована вспышка вируса классической чумы свиней

В Приморском крае, только что снявшем карантин по ящуру, новая напасть - вирус классической чумы свиней (КЧС) обнаружен у павших диких кабанов в Кировском районе, в муниципалитете уже введены ограничительные меры.

«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ветеринарной лабораторией, вирус классической чумы свиней обнаружен в патологическом материале трупов диких кабанов, принадлежащих охотхозяйству организации охотников и рыболовов (ОООиР) «Кировская» Кировского района», - сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Результаты лабораторных исследований проб патологического материала подтверждены ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края ввела ограничительные мероприятия на территории Кировского района. Угрожаемой зоной объявлены села Антоновка, Афанасьевка и Руновка.

Владельцам свиноферм рекомендовано соблюдать меры профилактики. В том числе отказаться от свободного выпаса, особенно в местах, где велика вероятность появления диких кабанов. Кроме того, одним из важных условий остается своевременная вакцинация и ревакцинация поголовья.

Отметим, что Россельхознадзор с 26 февраля запретил поставки свиней и продукции свиноводства из пяти префектур Японии в связи с обнаружением случаев классической чумы свиней.

Классическая чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов, крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстых кишок. Заболевание регистрируется во всех странах. Вирус поражает только домашних и диких свиней. Источником возбудителя инфекции являются больные свиньи. В числе факторов передачи возбудителя - загрязненные выделениями больных животных корма, вода, подстилка, навоз. Переболевшие свиньи приобретают стойкий пожизненный иммунитет к заболеванию. Вирус КЧС не опасен для человека, но способен нанести большой урон поголовью домашних свиней. В случае заноса вируса смертность животных в хозяйстве может достигать 80-100%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: свиноводство  Россельхознадзор  чума  карантин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru