Приморье не может снять чумное проклятье

В регионе зафиксирована вспышка вируса классической чумы свиней

В Приморском крае, только что снявшем карантин по ящуру, новая напасть - вирус классической чумы свиней (КЧС) обнаружен у павших диких кабанов в Кировском районе, в муниципалитете уже введены ограничительные меры.

«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ветеринарной лабораторией, вирус классической чумы свиней обнаружен в патологическом материале трупов диких кабанов, принадлежащих охотхозяйству организации охотников и рыболовов (ОООиР) «Кировская» Кировского района», - сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Результаты лабораторных исследований проб патологического материала подтверждены ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края ввела ограничительные мероприятия на территории Кировского района. Угрожаемой зоной объявлены села Антоновка, Афанасьевка и Руновка.

Владельцам свиноферм рекомендовано соблюдать меры профилактики. В том числе отказаться от свободного выпаса, особенно в местах, где велика вероятность появления диких кабанов. Кроме того, одним из важных условий остается своевременная вакцинация и ревакцинация поголовья.

Отметим, что Россельхознадзор с 26 февраля запретил поставки свиней и продукции свиноводства из пяти префектур Японии в связи с обнаружением случаев классической чумы свиней.

Классическая чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов, крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстых кишок. Заболевание регистрируется во всех странах. Вирус поражает только домашних и диких свиней. Источником возбудителя инфекции являются больные свиньи. В числе факторов передачи возбудителя - загрязненные выделениями больных животных корма, вода, подстилка, навоз. Переболевшие свиньи приобретают стойкий пожизненный иммунитет к заболеванию. Вирус КЧС не опасен для человека, но способен нанести большой урон поголовью домашних свиней. В случае заноса вируса смертность животных в хозяйстве может достигать 80-100%.