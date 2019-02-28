Верфь "Звезда" в Приморье начала строить третий танкер

Сдача головного танкера серии запланирована на 2020 год

Судостроительный комплекс «Звезда» (Большой Камень) начал резку металла для третьего танкера типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн. Начало строительства судна осуществляется в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке.

Головное судно из серии танкеров класса «Афрамакс» было заложено на стапеле «Звезды» в сентябре 2018 года в присутствии президента России Владимира ПУТИНА. Постройка «Афрамаксов» позволяет «Звезде» осваивать современные технологии создания крупнотоннажных судов. Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Серия танкеров «Афрамакс» включает 12 судов, изготовление и сборка секций первых двух судов сейчас ведется в цехах и на стапеле предприятия. Сдача первого танкера запланирована на 2020 год.

«Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе, сжиженном природном газе. Длина будущего танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

Досье газеты «Золотой Рог»: Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Проект верфи включает себя уже введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель, а также строящиеся объекты второй очереди, среди которых сухой док, производственные цеха полного цикла, а также цеха для строительства офшорной морской техники. Верфь «Звезда» предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заключенных заказов верфи насчитывает 37 судов.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ССК «Звезда»