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Верфь "Звезда" в Приморье начала строить третий танкер

28 Февраля 2019, 18:04 | Приморье

Сдача головного танкера серии запланирована на 2020 год

Судостроительный комплекс «Звезда» (Большой Камень) начал резку металла для третьего танкера типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн. Начало строительства судна осуществляется в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке.

Головное судно из серии танкеров класса «Афрамакс» было заложено на стапеле «Звезды» в сентябре 2018 года в присутствии президента России Владимира ПУТИНА. Постройка «Афрамаксов» позволяет «Звезде» осваивать современные технологии создания крупнотоннажных судов. Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Серия танкеров «Афрамакс» включает 12 судов, изготовление и сборка секций первых двух судов сейчас ведется в цехах и на стапеле предприятия. Сдача первого танкера запланирована на 2020 год.

«Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе, сжиженном природном газе. Длина будущего танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

Досье газеты «Золотой Рог»: Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Проект верфи включает себя уже введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель, а также строящиеся объекты второй очереди, среди которых сухой док, производственные цеха полного цикла, а также цеха для строительства офшорной морской техники. Верфь «Звезда» предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заключенных заказов верфи насчитывает 37 судов.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ССК «Звезда»

Автор: Олег Клименко
Теги: большой камень  танкер  верфь  Владимир Путин  сск "звезда" 



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