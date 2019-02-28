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МТС предложила уникальную услугу

28 Февраля 2019, 13:35 | Приморье

Оператор помогает решить задачи надежного хранения информации

ПАО «МТС» запустило облачный сервис для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных. Решение позволяет оптимизировать затраты компаний на ИТ-инфраструктуру, решая задачи надежного хранения сотен терабайт информации.

Объектное хранилище #СloudMTS предусматривает систему управления доступом с ролью администратора, функции быстрого поиска, мониторинга и анализа использования данных. Решение может быть интегрировано в ИТ-инфраструктуру корпоративных заказчиков.

В сообщении МТС отмечается, что высокая надежность сервиса обеспечивается использованием собственной инфраструктуры оператора, архитектурой технологических решений от ведущих производителей систем хранения, использованием защищенных каналов и протоколов передачи данных.

Сервис будет востребован представителями бизнеса, у кого есть потребность в организации систем хранения данных, создании корпоративных архивов и каталогов. Например, видеофайлов охранных систем, статического контента веб-сайтов, истории транзакций и электронного документооборота.

«В рамках нового сервиса плата взимается только за используемый объем хранилища: 1,5 рубля за 1 Гб. При этом отсутствует тарификация за HTTPS-запросы, входящий и исходящий интернет-трафик. Общая стоимость использования сервиса является сегодня одной из самых низких на российском рынке. При этом, корпоративные заказчики могут бесплатно протестировать сервис в течение двух недель», - сообщила директор ПАО МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

В МТС отмечают, что крупный и средний бизнес Приморского края уже начинает переходить на облачные хранилища. Компании переносят в облако как поддерживающие, так и критически важные функции: клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. Наибольшей популярностью в Приморье облачные сервисы пользуются у ритейла и медиахолдингов.

Подробнее об Объектном хранилище #СloudMTS

* Инфраструктура объектного хранилища развернута в собственных дата-центрах МТС, связанных каналами связи оператора.

* Структура сервиса позволяет распределять объекты по «контейнерам», которые могут быть связаны с отдельным проектом или группой пользователей. Для совместной работы предусмотрена система управления доступом к данным.

* Работа с хранилищем осуществляется программным способом или через приложения для ПК на Windows, Mac OS или Linux.

* Минимальный размер Объектного хранилища для заказчика - 1ТБ. Для доступа используются объектные протоколы S3 и Swift. В планах запуск протоколов файлового доступа NFS и CIFS.

Досье газеты «Золотой Рог»: МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных дата-центров, которые располагаются во Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Распределенная архитектура с использованием решения VMwarei обеспечивает провайдеру бесперебойность работы и повышенную отказоустойчивость. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными. Кроме того, на базе платформы #CloudMTS у российских компаний впервые появилась возможность воспользоваться продуктами Microsoft Azure Stack.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: сервис  данные  мтс  it  технологии 



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