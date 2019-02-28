МТС предложила уникальную услугу

Оператор помогает решить задачи надежного хранения информации

ПАО «МТС» запустило облачный сервис для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных. Решение позволяет оптимизировать затраты компаний на ИТ-инфраструктуру, решая задачи надежного хранения сотен терабайт информации.

Объектное хранилище #СloudMTS предусматривает систему управления доступом с ролью администратора, функции быстрого поиска, мониторинга и анализа использования данных. Решение может быть интегрировано в ИТ-инфраструктуру корпоративных заказчиков.

В сообщении МТС отмечается, что высокая надежность сервиса обеспечивается использованием собственной инфраструктуры оператора, архитектурой технологических решений от ведущих производителей систем хранения, использованием защищенных каналов и протоколов передачи данных.

Сервис будет востребован представителями бизнеса, у кого есть потребность в организации систем хранения данных, создании корпоративных архивов и каталогов. Например, видеофайлов охранных систем, статического контента веб-сайтов, истории транзакций и электронного документооборота.

«В рамках нового сервиса плата взимается только за используемый объем хранилища: 1,5 рубля за 1 Гб. При этом отсутствует тарификация за HTTPS-запросы, входящий и исходящий интернет-трафик. Общая стоимость использования сервиса является сегодня одной из самых низких на российском рынке. При этом, корпоративные заказчики могут бесплатно протестировать сервис в течение двух недель», - сообщила директор ПАО МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

В МТС отмечают, что крупный и средний бизнес Приморского края уже начинает переходить на облачные хранилища. Компании переносят в облако как поддерживающие, так и критически важные функции: клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. Наибольшей популярностью в Приморье облачные сервисы пользуются у ритейла и медиахолдингов.

Подробнее об Объектном хранилище #СloudMTS

* Инфраструктура объектного хранилища развернута в собственных дата-центрах МТС, связанных каналами связи оператора.

* Структура сервиса позволяет распределять объекты по «контейнерам», которые могут быть связаны с отдельным проектом или группой пользователей. Для совместной работы предусмотрена система управления доступом к данным.

* Работа с хранилищем осуществляется программным способом или через приложения для ПК на Windows, Mac OS или Linux.

* Минимальный размер Объектного хранилища для заказчика - 1ТБ. Для доступа используются объектные протоколы S3 и Swift. В планах запуск протоколов файлового доступа NFS и CIFS.

Досье газеты «Золотой Рог»: МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных дата-центров, которые располагаются во Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Распределенная архитектура с использованием решения VMwarei обеспечивает провайдеру бесперебойность работы и повышенную отказоустойчивость. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными. Кроме того, на базе платформы #CloudMTS у российских компаний впервые появилась возможность воспользоваться продуктами Microsoft Azure Stack.

Газета «Золотой Рог», Владивосток