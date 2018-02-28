Нефтепровод ВСТО-2 выйдет на проектную мощность в 50 млн тонн нефти к 2020 году

В том числе планируется поставка 12 млн тонн ежегодно на Восточный нефтехимический комплекс в Приморье

ПАО «Транснефть» к 2020 планирует выход нефтепровода ВСТО-2 на проектную мощность в 50 млн тонн нефти в год, сообщил гендиректор ООО «Транснефть-Дальний Восток» Роман КОВАЛЕВ в ходе заседания Экспертного совета ПАО «Транснефть», проходившего во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете.

«По итогам планируется следующее распределение грузопотоков: 6 млн тонн в год - на Хабаровский НПЗ, 8 млн тонн в год - на Комсомольский НПЗ, 12 млн тонн - на Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), 24 млн тонн - экспортные поставки танкерами в страны АТР, как происходит и сейчас», - отметил гендиректор "Транснефть-Дальний Восток".

В работе совета также приняли участие руководство ООО «Транснефть-Дальний Восток» и ООО «Транснефть-Порт Козьмино», проректоры и директоры Школ университета, заведующие кафедрами ДВФУ.

Представители ООО «Транснефть-Дальний Восток» сообщили, как развивается магистраль в рамках Программы расширения пропускной способности до 50 млн тонн нефти в год до 2020 года.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ВСТО-2, которую эксплуатирует ООО «Транснефть-Дальний Восток», соединяет месторождения Восточной и Западной Сибири с нефтяным терминалом Козьмино, имеет протяженность свыше 2 тыс. км, проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Второй этап расширения ВСТО-2 планируется завершить к 2020 году. ВСТО-2 соединяет месторождения Восточной и Западной Сибири с нефтяным терминалом Козьмино, имеет протяженность свыше 2 тыс. км, проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской АО.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото "Траснефть-Дальний Восток"