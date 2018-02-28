Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нефтепровод ВСТО-2 выйдет на проектную мощность в 50 млн тонн нефти к 2020 году
В том числе планируется поставка 12 млн тонн ежегодно на Восточный нефтехимический комплекс в Приморье
ПАО «Транснефть» к 2020 планирует выход нефтепровода ВСТО-2 на проектную мощность в 50 млн тонн нефти в год, сообщил гендиректор ООО «Транснефть-Дальний Восток» Роман КОВАЛЕВ в ходе заседания Экспертного совета ПАО «Транснефть», проходившего во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете.
«По итогам планируется следующее распределение грузопотоков: 6 млн тонн в год - на Хабаровский НПЗ, 8 млн тонн в год - на Комсомольский НПЗ, 12 млн тонн - на Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), 24 млн тонн - экспортные поставки танкерами в страны АТР, как происходит и сейчас», - отметил гендиректор "Транснефть-Дальний Восток".
В работе совета также приняли участие руководство ООО «Транснефть-Дальний Восток» и ООО «Транснефть-Порт Козьмино», проректоры и директоры Школ университета, заведующие кафедрами ДВФУ.
Представители ООО «Транснефть-Дальний Восток» сообщили, как развивается магистраль в рамках Программы расширения пропускной способности до 50 млн тонн нефти в год до 2020 года.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ВСТО-2, которую эксплуатирует ООО «Транснефть-Дальний Восток», соединяет месторождения Восточной и Западной Сибири с нефтяным терминалом Козьмино, имеет протяженность свыше 2 тыс. км, проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Второй этап расширения ВСТО-2 планируется завершить к 2020 году. ВСТО-2 соединяет месторождения Восточной и Западной Сибири с нефтяным терминалом Козьмино, имеет протяженность свыше 2 тыс. км, проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской АО.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото "Траснефть-Дальний Восток"
Новости тематики
- Нефтепровод ВСТО-2 выйдет на проектную мощность в 50 млн тонн нефти к 2020 году
- Российские военные рассчитывают на новый сверхскоростной вертолет
- "Восточная стивидорная компания" открывает новый сервис по отправке контейнерных поездов
- "Восточный Порт" работает в штатном режиме
- Владельцы рыбного порта в Приморье уходят в офшор
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- Порт Владивосток закончит с перевалкой угля
- Губернатор пообещал построить в Приморье нефтеперабатывающий завод
- Гаишников на дорогах Приморья станет значительно меньше
- Приморцам не советуют покупать салаты в магазинах
Новости раздела
- Нефтепровод ВСТО-2 выйдет на проектную мощность в 50 млн тонн нефти к 2020 году
- Российские военные рассчитывают на новый сверхскоростной вертолет
- "Восточная стивидорная компания" открывает новый сервис по отправке контейнерных поездов
- "Восточный Порт" работает в штатном режиме
- Владельцы рыбного порта в Приморье уходят в офшор
- "Ростелеком" хочет делать новое жилье "умным"
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- Порт Владивосток закончит с перевалкой угля
- Губернатор пообещал построить в Приморье нефтеперабатывающий завод
- Новогодний интернет-трафик в сети "Билайн" вырос в 1,5 раза
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Стала известна дальнейшая судьба стадиона "Динамо"
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Время обзаводиться жильем
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей
- В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче
- В драмтеатре Комсомольска-на-Амуре "поселился" амурский тигр
- Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"