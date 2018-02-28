www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.67 р. 100 JPY: 52 р.
EUR: 68.66 р. 10 CNY: 88.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Нефтепровод ВСТО-2 выйдет на проектную мощность в 50 млн тонн нефти к 2020 году

28 Февраля 2018, 16:19 | Приморье

В том числе планируется поставка 12 млн тонн ежегодно на Восточный нефтехимический комплекс в Приморье

ПАО «Транснефть» к 2020 планирует выход нефтепровода ВСТО-2 на проектную мощность в 50 млн тонн нефти в год, сообщил гендиректор ООО «Транснефть-Дальний Восток» Роман КОВАЛЕВ в ходе заседания Экспертного совета ПАО «Транснефть», проходившего во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете.

«По итогам планируется следующее распределение грузопотоков: 6 млн тонн в год - на Хабаровский НПЗ, 8 млн тонн в год - на Комсомольский НПЗ, 12 млн тонн - на Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), 24 млн тонн - экспортные поставки танкерами в страны АТР, как происходит и сейчас», - отметил гендиректор "Транснефть-Дальний Восток".

В работе совета также приняли участие руководство ООО «Транснефть-Дальний Восток» и ООО «Транснефть-Порт Козьмино», проректоры и директоры Школ университета, заведующие кафедрами ДВФУ.

Представители ООО «Транснефть-Дальний Восток» сообщили, как развивается магистраль в рамках Программы расширения пропускной способности до 50 млн тонн нефти в год до 2020 года.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ВСТО-2, которую эксплуатирует ООО «Транснефть-Дальний Восток», соединяет месторождения Восточной и Западной Сибири с нефтяным терминалом Козьмино, имеет протяженность свыше 2 тыс. км, проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Второй этап расширения ВСТО-2 планируется завершить к 2020 году. ВСТО-2 соединяет месторождения Восточной и Западной Сибири с нефтяным терминалом Козьмино, имеет протяженность свыше 2 тыс. км, проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской АО.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото "Траснефть-Дальний Восток"

Автор: Олег Клименко
Теги: нефть  порт козьмино  ВСТО  мощность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru