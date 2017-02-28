Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Русагро" готова инвестировать $1 млрд в переработку молока в Приморье
Проект задуман под поставки в Китай
Группа «Русагро», ведущая строительство крупного свиноводческого комплекса в Приморье, рассматривает возможность инвестировать минимум $1 млрд в новый проект по переработке молока в регионе с учетом выхода на рынок Китая.
«Мы готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект. На следующий год мы закончим основную свиноводческую фазу и готовы инвестировать дальше. При росте потребления на 10% в год у Китая дефицит не менее 20 млн тонн молока. При этом у них есть проблемы с экологией, водой, кормами, утилизацией отходов жизнедеятельности животных. Мы видим потенциал Приморья с точки зрения молочного производства», - сказал основной владелец группы «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Досье «Золотого Рога»: Группа «Русагро» занимается производством сахара, мяса, масложировой продукции, выращиванием сельхозкультур. Сахарный бизнес агрохолдинга представлен 10 сахарными заводами. Сельскохозяйственное бизнес-направление представляют семь аграрных компаний. Общая площадь земель холдинга составляет 665 тыс. га. Общая мощность четырех элеваторов превышает 735 тыс. тонн. Основным владельцем компании является ее основатель Вадим Мошкович (70,7%).
В декабре 2016 года «Русагро» получила одобрение на инвестирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) в проект по созданию крупнейшего свиноводческого комплекса в Приморском крае. Общая стоимость проекта – около 40 млрд рублей (включая развитие кормовой базы), из которых инвестиции фонда составят 5 млрд рублей. Средства направляются на финансирование строительства производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, развитие растениеводства (выращивание зерна и сои для корма).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Русагро" готова инвестировать $1 млрд в переработку молока в Приморье
- В Приморье запахло Большой нефтехимией
- Южная Корея хочет зайти в приморский порт Зарубино
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Первые объекты верфи "Звезда" в Приморье будут запущены уже 2 сентября
- Верфи "Звезда" подыскали итальянского проектировщика
- Японцы планируют построить в Приморье угольный терминал
- Еще одно ключевое предприятие Приморья доработалось до банкротства
- Одному из крупнейших угольных портов Приморья отказали в господдержке
Новости раздела
- "Русагро" готова инвестировать $1 млрд в переработку молока в Приморье
- В Приморье готовят банкротство компании, которая учредила первого резидента Свободного порта Владивосток
- В Приморье нажали нужную кнопку
- Приморцы просят оставить в покое праворульные автомобили
- В Приморье запахло Большой нефтехимией
- Приморье оказалось "лидером" по задержке зарплаты
- Власти одного из районов Приморья "торпедируют" дальневосточный гектар
- Через Зарубино пойдут миллионы тонн зерна
- ФОТОРЕПОРТАЖ: Королем зимнего маунтинбайка стал гонщик из Уссурийска
- Виктория Николаева хочет разогнать угольную пыль над Находкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Во Владивостоке "Снеговая падь" ищет кредитора
- Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
- Россияне трубят тревогу: дома невозможно зарегистрировать
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Аэропорт Владивосток улетел в Сингапур
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- В Приморье крупнейший лесозаготовитель попал под прессинг чиновников