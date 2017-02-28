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"Русагро" готова инвестировать $1 млрд в переработку молока в Приморье

28 Февраля 2017, 08:13 | Приморье

Проект задуман под поставки в Китай

Группа «Русагро», ведущая строительство крупного свиноводческого комплекса в Приморье, рассматривает возможность инвестировать минимум $1 млрд в новый проект по переработке молока в регионе с учетом выхода на рынок Китая.

«Мы готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект. На следующий год мы закончим основную свиноводческую фазу и готовы инвестировать дальше. При росте потребления на 10% в год у Китая дефицит не менее 20 млн тонн молока. При этом у них есть проблемы с экологией, водой, кормами, утилизацией отходов жизнедеятельности животных. Мы видим потенциал Приморья с точки зрения молочного производства», - сказал основной владелец группы «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Досье «Золотого Рога»: Группа «Русагро» занимается производством сахара, мяса, масложировой продукции, выращиванием сельхозкультур. Сахарный бизнес агрохолдинга представлен 10 сахарными заводами. Сельскохозяйственное бизнес-направление представляют семь аграрных компаний. Общая площадь земель холдинга составляет 665 тыс. га. Общая мощность четырех элеваторов превышает 735 тыс. тонн. Основным владельцем компании является ее основатель Вадим Мошкович (70,7%).

В декабре 2016 года «Русагро» получила одобрение на инвестирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) в проект по созданию крупнейшего свиноводческого комплекса в Приморском крае. Общая стоимость проекта – около 40 млрд рублей (включая развитие кормовой базы), из которых инвестиции фонда составят 5 млрд рублей. Средства направляются на финансирование строительства производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, развитие растениеводства (выращивание зерна и сои для корма).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: молоко  "русагро"  китай 



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