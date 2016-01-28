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В Хабаровском крае крали нефть из трубопровода и продавали в Приморье

28 Января 2016, 19:08 | Приморье

В преступную группу, похитившую нефть на 9 млн рублей, входило более десяти человек

В Хабаровском крае вынесен приговор первому из участников преступного сообщества, члены которого на протяжении нескольких лет подряд похищали сырую нефть из магистрального нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре» и продавали ее в Хабаровском и Приморском краях. Один из рядовых участников приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев, сообщает ДЕловая газета "Золотой Рог".

Подсудимого признали виновным в участии в преступном сообществе, приведении в негодность нефтепровода, совершении хищений в особо крупном размере.

Подсудимый полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию преступлений. Приговор в законную силу пока не вступил.

Преступную организацию, куда вошло более десятка человек, создал в 2013 году житель Комсомольска-на-Амуре. Участники подключались к нефтепроводу, похищали нефть и продавали ее в Хабаровском и Приморском краях.

Сообщество было разделено на несколько групп. Одна из них сделала и тщательно законспирировала три врезки. Другая группа перевозила нефть к местам сбыта. Участникам удавалось оставаться незамеченными по март 2015 года. В результате ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» был причинен ущерб от повреждения магистрального нефтепровода на сумму более чем 480 тыс. рублей, а от хищений сырой нефти - на сумму свыше 9 млн рублей.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: нефть  суд  кража 



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Комментарии

  • Вестники Апокалипсиса22:11, 29.01.2016#

    И чё? Так по всей РФ делается(врезки) где есть трубопроводы

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