В Хабаровском крае крали нефть из трубопровода и продавали в Приморье

В преступную группу, похитившую нефть на 9 млн рублей, входило более десяти человек

В Хабаровском крае вынесен приговор первому из участников преступного сообщества, члены которого на протяжении нескольких лет подряд похищали сырую нефть из магистрального нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре» и продавали ее в Хабаровском и Приморском краях. Один из рядовых участников приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев, сообщает ДЕловая газета "Золотой Рог".

Подсудимого признали виновным в участии в преступном сообществе, приведении в негодность нефтепровода, совершении хищений в особо крупном размере.

Подсудимый полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию преступлений. Приговор в законную силу пока не вступил.

Преступную организацию, куда вошло более десятка человек, создал в 2013 году житель Комсомольска-на-Амуре. Участники подключались к нефтепроводу, похищали нефть и продавали ее в Хабаровском и Приморском краях.

Сообщество было разделено на несколько групп. Одна из них сделала и тщательно законспирировала три врезки. Другая группа перевозила нефть к местам сбыта. Участникам удавалось оставаться незамеченными по март 2015 года. В результате ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» был причинен ущерб от повреждения магистрального нефтепровода на сумму более чем 480 тыс. рублей, а от хищений сырой нефти - на сумму свыше 9 млн рублей.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток