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Саммит АТЭС - 2012
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Тюрьмы Приморья работают на саммит АТЭС

28 Января 2011, 10:57 | Приморье

Заключенные тюрем Приморского края, в соответствии с государственным заказом, занимаются пошивом спецодежды, в том числе для строителей объектов саммита АТЭС.

Об этом 26 января на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы ГУФСИН России по Приморскому краю в 2010 году, сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Вячеслав Постнов.

«Необразованность и отсутствие профессии у заключенных – это одна из наших проблем. Если раньше к нам приходили люди со специальностью, то теперь очень много тех, кто вообще ничего не умеет делать. Всему приходится учить. В соответствии с государственным оборонным заказом у нас производится пошив формы и специального обмундирования. Помимо этого мы шьем форму для рабочих саммита АТЭС», - отметил Вячеслав Постнов.

За последние несколько лет в приморских колониях организовано несколько технических училищ, которые дают заключенным хорошую рабочую специальность. За прошлый год они заработали для государства 38 млн руб. Из этих денег оплачивается труд заключенных и работа гражданского персонала. «Содержание одного отбывающего наказание обходится государству 15 тысяч рублей в месяц», - подчеркнул Постнов.

«Приморская система исправительных колоний рассчитана на 21,1 тысячи человек. На данный момент в тюрьмах Приморского края находится 19 200 нарушителей закона, - сообщил исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Приморскому краю Вячеслав Постнов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы ведомства в 2010 году. - Этот показатель меньше прошлогоднего на 800 человек. Одной из причин этого стало то, что людей перестали сажать в тюрьму за «украденное бревно», -считает Портнов.

На данный момент ГУФСИН Приморья насчитывает около 40 самостоятельных федеральных государственных учреждений.

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