Путин встретится с Кожемяко

Впервые на встрече с главой государства Кожемяко будет в роли законно избранного губернатора Приморского края

Президент Владимир ПУТИН в четверг встретится с вновь избранными главами субъектов Российской Федерации. Собравшиеся планируют обсудить итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию регионов.

Среди участников встречи – новые руководители Приморского и Хабаровского краев Олег КОЖЕМЯКО и Сергей ФУРГАЛ.

9 сентября 2018 года в России прошли выборы глав 26 субъектов Федерации. В 22 регионах, в частности, в Якутии и Хакасии, Алтайском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях, а также в Москве и в Чукотском автономном округе, высших должностных лиц исполнительной власти выбирали напрямую. В Дагестане, Ингушетии, ЯНАО и Ненецком АО главы регионов были избраны в парламентах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта kremlin.ru