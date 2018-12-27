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Путин встретится с Кожемяко
Впервые на встрече с главой государства Кожемяко будет в роли законно избранного губернатора Приморского края
Президент Владимир ПУТИН в четверг встретится с вновь избранными главами субъектов Российской Федерации. Собравшиеся планируют обсудить итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию регионов.
Среди участников встречи – новые руководители Приморского и Хабаровского краев Олег КОЖЕМЯКО и Сергей ФУРГАЛ.
9 сентября 2018 года в России прошли выборы глав 26 субъектов Федерации. В 22 регионах, в частности, в Якутии и Хакасии, Алтайском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях, а также в Москве и в Чукотском автономном округе, высших должностных лиц исполнительной власти выбирали напрямую. В Дагестане, Ингушетии, ЯНАО и Ненецком АО главы регионов были избраны в парламентах.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта kremlin.ru
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