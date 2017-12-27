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Банк супруги Сергея Дарькина признал высоким уровень кредитного риска
Но резервов для его покрытия у кредитной организации предостаточно
Совет директоров банка «Приморье», контролирующим акционером которого является супруга экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Лариса БЕЛОБРОВА, в канун Нового года оценил возможные риски.
«Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 1 октября 2017 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ "Приморье" признать высоким, при этом признать достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия. Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным», - говорится в итоговом протоколе собрания.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в 2017 году в банке «Приморье» сменился председатель правления – в апреле совет директоров банка принял решение расторгнуть трудовой договор с председателем правления Андреем БАГАЕВЫМ и назначил новым руководителем Сергея БЕЛАВИНА, до этого занимавшего лжность заместителя предправления – директора кредитного департамента.
Директор юридической службы банка «Приморье» Андрей Багаев был назначен председателем правления банка «Приморье» в начале сентября 2015 года, после того как Ирина КОЧУБЕЙ, возглавлявшая кредитное учреждение с марта 2014 года, покинула банк по собственному желанию.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока РФ. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения – в Хабаровске, Уссурийске, Находке, Артеме и поселке Врангель. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,1684% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 10%, чешской KDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,274%, Елене ПЕРЕДРИЙ - 6,2128%, Ольге ЛИНЕЦКОЙ - 6,1716%.
В конце января текущего года банк «Приморье» объявил о хакерской атаке на свои счета. «Объектом покушения стали деньги банка - ни один клиентский счет не пострадал. По данному инциденту банк обратился в полицию, ведется следствие. Размер ущерба требует уточнения, поскольку большую часть несанкционированных операций удалось пресечь», - говорилось в заявлении председателя правления банка «Приморье» Андрея Багаева, размещенном на сайте кредитной организации.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото PrimaMedia
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