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Камчатский бизнес проглотил две крупные рыбодобывающие компании Приморского края
Вместе с ними ушли квоты на минтай и сельдь
ПАО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-Камчатский, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) проведет реорганизацию компании, присоединив к себе рыболовецкий колхоз «Огни Востока» и АО «Дальинторг» (оба – Приморский край).
Приобретение «Дальинторга» позволит камчатской компании увеличить квоту на вылов минтая на 8,806 тыс. тонн, на вылов сельди - на 3,667 тыс. тонн; приобретение «Огней Востока» добавит еще 8,418 тыс. тонн минтая и 4,972 тыс. тонн сельди.
Также «Океанрыбфлоту» перейдут два больших морозильных рыбных траулера и два транспортных судна. До реорганизации флот компании насчитывал 14 больших морозильных траулеров и четыре транспортных судна.
АО «Дальинторг» (Владивосток) и РК «Огни Востока» (пос. Терней, Приморский край) входили в группу компаний «Аква-ресурсы».
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Уставный капитал ПАО «Океанрыбфлот» составляет 3 млн 26 тыс. 900 рублей, он разделен на 11 млн 717 тыс. 40 обыкновенных и 390 тыс. 560 привилегированных акций номиналом 0,25 рубля. 32,6163% акций ПАО принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143%% акций являются член Совета Федерации от Камчатского края Валерий ПОНОМАРЕВ и ДЕ ЕН ТЯК соответственно.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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