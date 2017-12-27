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Приморцы получили счета за электричество на миллионы рублей

27 Декабря 2017, 13:10 | Приморье

Жительница Артема испытала шок, увидев счет на сумму более чем на 2,8 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Несколько десятков жителей приморского города Артем в декабре по ошибке получили счета за электричество на несколько миллионов рублей. Энергетики пояснили, что ошибка в настоящий момент устранена и потребителям направлены корректные квитанции.

«Ошибка возникла при формировании электронных квитанций. Специалисты энергокомпании оперативно обнаружили ее и уже разослали электронные счета с корректными данными», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Энергокомпания извинилась перед потребителями, получившим «жирные» квитанции.

На сайте ДЭК размещен список лицевых счетов, владельцы которых получили неправильные квитанции. Так, одному из абонентов выставили счет за потребление почти 100 млн квт/ч. В интернете размещена одна из квитанций на сумму более чем на 2,8 млн рублей, полученную одной из жительниц Артема.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: энергетика  тарифы  счета 



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Комментарии

  • 12313:48, 28.12.2017#

    Причиной таких ошибок как правило, являются пенсионеры, несущие свои жалкие крохи в качестве авансов за свет, как только суммы переплат достигают определенных пределов, энергетики вынуждены делать так называемые сбои в компьютерах, чтоб списать эти переплаты.

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