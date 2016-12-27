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"Приморские партизаны" могут вновь лишиться свободы
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор
Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение материалы дела так называемых «приморских партизан» в отношении пятерых фигурантов, оправданных по эпизоду убийства четырех жителей Приморского края.
В суд с апелляционным представлением на оправдательный приговор, благодаря которому двое обвиняемых оказались на свободе, обратилась прокуратура.
В частности, представители гособвинения указали, что в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия, допросов обвиняемых и очных ставок с ними, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.
Судебная коллегия отменила приговор нижестоящей инстанции и отправила дело на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе.
Ранее сообщалось, что Приморский краевой суд в конце июля огласил оправдательный приговор по делу. Это был технический момент, так как ранее присяжные на повторном процессе признали пятерых подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве. Присяжные сочли не доказанным событие преступления.
Двое фигурантов дела - Алексей НИКИТИН и Вадим КОВТУН после оглашения вердикта были освобождены в зале суда. Еще трое подсудимых - Александр КОВТУН, Владимир ИЛЮТИКОВ и Максим КИРИЛЛОВ остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.
Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире жилого дома. Двое бандитов - Андрей СУХОРАДА и Александр СЛАДКИХ - застрелились. Остальные предстали перед судом.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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