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В Приморье члены банды "Рыжых" получили от 6 лет до пожизненного срока
Преступники почти 10 лет занимались в регионе убийствами и разбоем
Приморский краевой суд приговорил 11 членов банды под руководством Алексея ГОРБАЧЕВА (банда "Рыжих") к длительным срокам заключения. Расследование уголовного дела длилось почти два года, в уголовном деле насчитывалось 60 томов.
"На их счету - заказные убийства, убийства при разделе сфер влияния в криминальной среде края, нападения на сотрудников милиции. Несколько убийств совершались общеопасным способом: преступники приводили в действие взрывные устройств в подъездах жилых домов", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморью Аврора РИМСКАЯ.
В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в бандитизме, убийствах, незаконном хранении и ношении оружия, похищении человека, вымогательстве, применении насилия в отношении представителя власти.
Один из подсудимых приговорен к пожизненному лишению свободы, остальные осуждены на срок от 6 до 23 до лет колонии. В общей сложности наказание членам банды, за исключением получившего пожизненный срок, превысило 170 лет колонии.
Следствием и судом установлено, что банда действовала в 1998-2007 годах в приморских городах Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка, Шкотовском районе. Осужденные обвинялись в совершении более 40 эпизодов преступлений.
Так, в марте 2003 года, они заложили самодельное взрывное устройство в подъезде дома на улице Овчинникова во Владивостоке. Жертва была убита, жильцы дома чудом не пострадали. Через три года они организовали еще один взрыв в подъезде дома на улице Кирова во Владивостоке.
В ходе обысков у членов банды изъяты несколько десятков единиц огнестрельного оружия, более 5 тыс. патронов к нему, тротил, пластид и другие взрывчатые вещества.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
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