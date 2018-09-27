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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
Президент его поправил – «нормальная ситуация»
Новый врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, сменивший на этом посту провалившего выборы Андрея ТАРАСЕНКО, считает, что в Приморье ситуация «не очень хорошая». В Приморье 16 сентября прошел второй тур губернаторских выборов, итоги которого были признаны недействительными. Врио главы Приморья Андрей ТАРАСЕНКО отказался от участия в новых выборах, а представитель КПРФ Андрей ИЩЕНКО, который считает себя победителем второго тура, заявил, что готов продолжить борьбу. Г-ну Тарасенко могут предложить должность заместителя министра транспорта РФ.
«Руководить Сахалином с его газовыми супержоходами значительно проще. Но и там у Кожемяко была масса проблем, особенно с местными элитами. В Приморье будет в разы сложнее. Кожемяко известен своей жесткостью, но здесь эта тактика может не сработать, даже при условии помощи из центра. Остается только засучить рукава и наплевав на шум в медийном пространстве, искать компромиссы», - говорит владелец одной из крупных компаний Приморья.
В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ бывший глава трех дальневосточных территорий был предельно откровенен.
«Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме (IV Восточный экономический форум проходил 11-12 сентября с участием главы государства – Прим. авт.), я, как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, она не очень хорошая», - начал г-н Кожемяко.
Путин:
- Что вы имеете в виду?
Кожемяко:
- Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами.
Путин:
- Почему нехорошая? Нормальная ситуация.
Кожемяко:
- Нормальная ситуация. Но в целом потенциал, который есть у Приморского края, – он достаточно большой, это самый густонаселенный регион на Дальнем Востоке. То есть, безусловно, есть и экономика определённая, и есть рыбохозяйственный комплекс, сельское хозяйство развитое, стратегическое расположение Дальнего Востока к странам АТР.
Путин:
- Конечно, это ключевая территория.
Кожемяко:
- Да. И, безусловно, очень много было сделано в рамках (подготовки к форуму АТЭС) в 2012 году, особенно Владивосток и ближайшие окрестности преобразились. Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему. И, видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея определённый опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с вами, в силу того что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края – с тем чтобы оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком.
Это, безусловно, и выполнение указов, которые затрагивают все сферы деятельности. Здесь, конечно, потребуется совместная работа: и органов федеральной власти, безусловно, и Ваша поддержка, и само желание населения жить лучше, перемен к лучшему. Поэтому хотел бы с Вами согласовать такие решения.
Путин: То есть, я вас правильно понял, Олег Николаевич, что вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?
Кожемяко:
- Да, Владимир Владимирович.
Путин:
- Хорошо.
- Родной мой край, поэтому да.
Путин:
- Вы там родились?
Кожемяко:
Родился и вырос, и учился, и работал. Делал первые шаги: был и депутатом, членом Совета Федерации оттуда, то есть край мне знакомый.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото kremlin.ru
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