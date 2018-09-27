Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента

Президент подписал указ об отставке Тарасенко и назначении Кожемяко врио губернатора

Президент Владимир ПУТИН назначил исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, до сих пор ассоциирующегося в Приморье с рыбодобывающим бизнесом.

«Принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края ТАРАСЕНКО Андрея Владимировича по собственному желанию. Назначить Кожемяко Олега Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края, приняв его отставку с должности губернатора Сахалинской области по собственному желанию», - говорится в указе, вступившем в силу со дня его подписания. Обязанности губернатора Сахалинской области в настоящее время исполняет председатель областного правительства Вера ЩЕРБИНА.

Тем временем в ЛДПР не исключают коалиционных договоренностей с КПРФ на выборах губернатора Приморья, но пока рассчитывают на участие в них своего кандидата - депутата Госдумы Андрея АНДРЕЙЧЕНКО. «Вступать в коалицию с Кожемяко мы не будем точно», - цитирует вице-спикера Госдумы Игоря ЛЕБЕДЕВА «Интерфакс».

Напомним, что не так давно ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск), связанное с холдингом «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ, выкупило 96,38% ПАО «Преображенская база тралового флота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края.

До июля 2018 года компанию контролировал пул родственников Олега Кожемяко. Так, Ирина ГЕРАСИМЕНКО (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) напрямую владела 28,0529% акций ПБТФ, сестра Олега Кожемяко, гендиректор ООО «Торговый Дом «Фили» Ольга КРАВЧЕНКО - 27,4209%. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владели соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел», которому принадлежало 13,7013%.

Еще 11,1014% акций напрямую владел Никита КОЖЕМЯКО, недавно начавший свой первый серьезный бизнес-проект. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Кожемяко-младший инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».

5 июля все основные акционеры ПБТФ продали свои акции ЗАО «Остров Сахалин». При этом на балансе ООО «Вымпел» остались символические 0,4773%.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Кожемяко Олег Николаевич родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. В 1982 году окончил Хабаровский монтажный техникум, в 1992 году - Дальневосточный институт советской торговли (Тихоокеанский государственный экономический университет, с 2011 года в составе Дальневосточного федерального университета) по специальности «экономист», в 2008 году - Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «национальная экономика». Трудовую деятельность начал в 1981 году на Приморской ГРЭС, где прошел путь от слесаря-сантехника до мастера. С 1982 по 1984 проходил службу в Советской Армии. В октябре 1989 года создал производственный кооператив «Приморский», преобразованный в 1992 году в производственно-пищевое объединение (ППО) «Приморское». В 1997-2002 года - председатель совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота». С 2002 по 2004 год - член Совета Федерации Федерального собрания РФ. С января по март 2005 года - вице-губернатор Корякского автономного округа. С марта по апрель 2005 года – врио губернатора Корякского автономного округа. С апреля 2005 по июль 2007 года - губернатор Корякского автономного округа. В июле 2007 года сложил полномочия в связи с объединением Камчатской области и Корякского АО. В 2007-2008 годах – помощник руководителя администрации президента РФ. 14 октября 2012 года избран губернатором Амурской области, набрав 77,28% голосов избирателей. Вступил в должность 20 октября 2012 года. 25 марта 2015 года назначен и.о. губернатора Сахалинской области. 13 сентября 2015 года победил на досрочных выборах губернатора Сахалинской области, набрав 67,8% голосов избирателей. Вступил в должность 21 сентября 2015 года. Кандидат экономических наук. Женат, трое детей. Декларированный доход за 2017 год составил более 25,2 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС