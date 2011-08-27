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"Пойманная" журналистами 4-метровая акула оказалась на три метра меньше
В субботу на приморских форумах и в социальных сетях посыпались сообщения о том, что в Славянке рыбаки-"частники" отловили четырехметровую акулу.
"В 15.30 в Славянке поймали акулу. Более 4 м. Убивали гарпунами и из карабина. На берегу толпа под 200 человек, фотаются. Приехали ученые. Подъехал отряд МЧС. В Славянке невообразимый ажиотаж сейчас среди населения", - говорилось в сообщениях.
Информация о пойманном "людоеде" немедленно просочилась в СМИ: сообщение об этом со ссылкой на "очевидцев" опубликовали многие федеральные и региональные информационные агентства.
Официальные структуры поспешили опровергнуть "сенсацию", заявив, что это всего лишь слух. Информацию не подтвердили ни в МЧС, ни в оперативном штабе.
Также по сообщению корреспондента ИА "Приморье24" из Славянки, на пляжах, где якобы должны были находиться сотрудники МЧС и ученые, была спокойная обстановка и кроме отдыхающих никого не было. "Ажиотажа", о котором писали пользователи интернета, не наблюдалось.
Спустя некоторое время выяснилось, что акулу приморские рыбаки действительно поймали, но днем ранее. К тому же она оказалась на несколько метров меньше и совершенно не опасной для человека.
"Это катран длиной 1,2 метра. Поймали ее в пятницу вечером в районе островов Попова-Рейнике", - рассказал ИА "Приморье24" один из рыбаков.
Колючая акула (катран) достигает длины 2 м и массы 15 кг, живет до 25-30 лет. В уловах у берегов Приморья, в зависимости от района, встречаются рыбы длиной от 48 до 110, реже 130 см, при массе 10 кг. Ведет стайный образ жизни.
Держится в бухтах, заливах и вблизи берегов, обычно у дна в водах с температурой от 6 до 16°С.
В водах Приморья колючая акула распространена повсеместно, образуя в заливе Петра Великого и некоторых других районах скопления. Обычный вид во всех морях Дальнего Востока. Для купающихся людей не опасна.
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