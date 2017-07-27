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"Ростелеком" делает бесплатным Wi-Fi

27 Июля 2017, 08:39 | Приморье

Нововведения заработают с 1 августа в рамках проекта устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» с 1 августа перестанет взимать плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных в рамках проекта устранения цифрового неравенства в малых населенных пунктах. В Приморье это актуально в первую очередь для северных районов.

«Мы приняли решение о том, что с 1 августа полностью отменяется плата за пользование этими услугами. Она хоть и в небольшом объеме - 45 рублей - существовала, но мы считаем, что эта плата не является критической с точки зрения выручки «Ростелекома». Это позволит существенно упростить доступ жителей этих населенных пунктов к современным качественным услугам», - сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на встрече с премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

По словам г-на Осеевского, в рамках программы на данный момент подключено более трети из 14 тыс. населенных пунктов с населением 250-500 человек.

Одной из причин, по которым «Ростелеком» принял решение обнулить тариф, являются ограничения по точкам приема платежей в малых населенных пунктах, особенно удаленных и труднодоступных - там, как правило, отсутствуют банковские или почтовые отделения, банкоматы и терминалы.

Глава «Ростелекома» привел данные, что за полтора года работы точек доступа состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб.

Ранее вице-президент - директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ сообщал Деловой газете «Золотой Рог», что на Дальнем Востоке точки доступа Wi-Fi введены уже в 77 малых населенных пунктах, в которых проживает более 27 тыс. человек.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: wi-fi  михаил осеевский  "ростелеком"  доступ 



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