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"Ростелеком" делает бесплатным Wi-Fi
Нововведения заработают с 1 августа в рамках проекта устранения цифрового неравенства
«Ростелеком» с 1 августа перестанет взимать плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных в рамках проекта устранения цифрового неравенства в малых населенных пунктах. В Приморье это актуально в первую очередь для северных районов.
«Мы приняли решение о том, что с 1 августа полностью отменяется плата за пользование этими услугами. Она хоть и в небольшом объеме - 45 рублей - существовала, но мы считаем, что эта плата не является критической с точки зрения выручки «Ростелекома». Это позволит существенно упростить доступ жителей этих населенных пунктов к современным качественным услугам», - сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на встрече с премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
По словам г-на Осеевского, в рамках программы на данный момент подключено более трети из 14 тыс. населенных пунктов с населением 250-500 человек.
Одной из причин, по которым «Ростелеком» принял решение обнулить тариф, являются ограничения по точкам приема платежей в малых населенных пунктах, особенно удаленных и труднодоступных - там, как правило, отсутствуют банковские или почтовые отделения, банкоматы и терминалы.
Глава «Ростелекома» привел данные, что за полтора года работы точек доступа состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб.
Ранее вице-президент - директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ сообщал Деловой газете «Золотой Рог», что на Дальнем Востоке точки доступа Wi-Fi введены уже в 77 малых населенных пунктах, в которых проживает более 27 тыс. человек.
Олег КЛИМЕНКО.
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