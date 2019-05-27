Кому выгодно дестабилизировать ситуацию в Находке?

У порта Абрамовича в Находке отбирают причалы

ФГУП «Росморпорт» (входит в Росморречфлот) хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП), за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли. Крупнейшая стивидорная компания в порту Находка в настоящий момент подконтрольна через Lanebrook Limited акционерам Evraz Александру АБРАМОВУ, Роману АБРАМОВИЧУ, Александру ФРОЛОВУ и Евгению ШВИДЛЕРУ.

«Росморпорт» 24 мая подал в Арбитражный суд Приморского края иск к НМТП. Иск по ст.125 АПК зарегистрирован в картотеке суда, но текст самого заявления не опубликован.

Тема борьбы с угольной пылью в дальневосточных портах в июне 2017 года вышла на уровень президента России, когда в ходе прямой линии ему пожаловался школьник из Находки Андрей БОЛЬ. Последовал ряд показательных инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы. В феврале текущего года врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО обещал приостановить на 90 дней работу Находкинского морторгпорта при невыполнении обязательств по снижению выбросов пыли.

Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией в находкинском узле, говорит, что предложения расторгнуть договоры на причалы поступили во все местные порты. Позиция «Росморпорта» вызывает недоумение, поскольку неясно, чего регулятор хочет добиться в ситуации, когда соглашение по экологии, подписанное в том числе «Росморпортом», полностью выполняется и перевыполняется, а количество жалоб жителей кратно сократилось. При этом остановка портов Находки приведет к катастрофическим социальным и экономическим последствиям. Там заняты десятки тысяч людей, налоговые отчисления - миллиарды рублей, экспорт продукции - десятки миллиардов рублей. И это не считая последствий для угледобывающих компаний.

АО «Находкинский морской торговый порт» в 2019 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,265 млрд рублей, что на 55% больше, чем в 2018 году. Стивидор в 2018 году увеличил перевалку грузов на 1,9% - до 10,223 млн тонн.

Досье газеты «Золотой Рог»: Находкинский морторгпорт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Компания имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота. Возможности предприятия позволяют выгружать до 580 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат. Evraz в июне 2017 года закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» (с 22 января 2018 года – «Находкинский морской торговый порт») основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited за $354,4 млн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО «Находкинский морской торговый порт»