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С Приморья снят карантин
Вспышка ящура ликвидирована
Власти Приморского края в среду отчитались о снятии карантина по ящуру во всех муниципалитетах. В то же время на границе с Хабаровским краем продолжает функционировать карантинный пост.
«Чтобы ящур из Забайкалья не попал в Приморье, на границе с Хабаровским краем работает круглосуточный карантинный пост. Остальные посты сняты», - пояснил руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий КУЗИН.
Вспышки ящура были выявлены в январе в свинокомплексе ООО «Русагро-Приморье» на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в свинокомплексе ООО «Мерси Трейд» в селе Прохоры Спасского района. После этого ящур выявили еще на одном свинокомплексе в Спасском районе, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводился комплекс карантинных мероприятий, в ходе которого было привито более 100 тыс. животных. Чтобы предупредить вспышки заболеваний, вакцинация восприимчивых к заболеванию животных теперь будет проводиться круглогодично.
В то же время после отмены карантина в течение трех месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, вывоз молока, не подвергнутого термической обработке. Устанавливаются особые условия по убою скота и реализации мяса.
Досье газеты «Золотой Рог»: Ящур - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. В группе риска в основном находятся коровы, свиньи, овцы и козы подвержены меньше. Протекает очень болезненно и долго. Переносчиками вируса являются неодомашненные парнокопытные и скот на ферме. Болезнь легко передается человеку во время ухода за зараженным обитателем фермы или при употреблении в пищу зараженной продукции.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ИТАР-ТАССС
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