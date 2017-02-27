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В Приморье готовят банкротство компании, которая учредила первого резидента Свободного порта Владивосток
Первым «под раздачу» попал Торговый дом «Транзит-ДВ»
Сбербанк России 22 февраля подал иск о банкротстве ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» (Владивосток, входит в группу компаний «Транзит-ДВ»), дата судебного разбирательства будет назначена позже. Объем претензий крупнейшего банка страны составляет 3 млрд 962 млрд 127 тыс. рублей.
Кроме того, Сбербанк уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Группа «Транзит-ДВ». Напомним, что «Транзит-ДВ» является наравне с китайской компанией по управлению государственными активами «Чжун Гун Синь» учредителем ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания» (ТИК). В октябре 2015 года Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток одобрил ее проект «Строительство гостиницы и жилого комплекса в пгт Славянка». Проектом предусматривается возведение 5-звездочной гостиницы на 182 номера и жилого комплекса в административном центре Хасанского района.
Досье «Золотого Рога»: Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, в том числе ООО «Северо-Восточное морское пароходство» и ЗАО «Востокбункер». Группа имеет в собственности третий по величине в Приморском крае нефтеналивной терминал.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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