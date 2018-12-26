Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"
Хотели как лучше, а получилось...
Объем выпадающих и недополученных доходов бюджетной системы РФ в связи с созданием территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморском крае почти на 12 млрд рублей превышает объем налогов, сборов и иных обязательных платежей, планируемых к поступлению в 2016-2025 гг.
Как говорится в материалах Счетной палаты, предложения правительства об упразднении ЗАТО Большой Камень были подготовлены в отсутствие должного анализа социально-экономических последствий и расчетов необходимого объема ресурсного обеспечения.
Проверка также выявила нарушения и системные недостатки в деятельности Минвостокразвития и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), непосредственно влияющие на эффективность функционирования ТОР «Большой Камень».
Так, КРДВ не ввела в срок четыре объекта инфраструктуры, а утверждение документации по планировке ТОР осуществлялось Минвостокразвитием без учета особенностей градостроительной деятельности
Отметим, что правительство РФ уже увеличило финансирование ТОР Дальнего Востока на 13,87 млрд рублей. Средства будут направлены на энергетическую, инженерную и транспортную инфраструктуры резидентов ТОР, разработку документации по планировке территорий.
В частности, выросло финансирование ТОР «Большой Камень» (на 2,07 млрд рублей - до 5,225 млрд рублей), «Комсомольск» (на 470 млн рублей - до 1,375 млрд рублей), «Надеждинская» (на 2,33 млрд рублей - до 6,068 млрд рублей), «Хабаровск» (на 1,03 млрд рублей - до 3,358 млрд рублей), «Камчатка» (на 1,23 млрд рублей - до 6,957 млрд рублей), «Южная Якутия» (с нуля до 6,74 млрд рублей).
На сайте КРДВ говорится, что совокупные частные инвестиции в ТОР «Большой Камень» должны составить 210,8 млрд рублей. Якорным резидентом ТОР выступает ООО «Судостроительный комплекс «Звезда».
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе созданы и действуют 18 территорий опережающего развития.
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"
- Полпред Трутнев оставил нового губернатора Приморья без подарка
- Восточная стивидорная компания усилила меры экологической безопасности
- Передавать показания по счетам стало удобнее
- Силовики пришли в Суражевку не за овощами
- Приморье заработало 140 млн рублей на строительстве барж для Камчатки
- Верфь "Звезда" начала серийное производство танкеров
- Магазины "Эльдорадо" станут складами
- Терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" в порту Восточный применяет новые экологические технологии
- В Приморье будет новый прокурор
Новости раздела
- Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"
- Полпред Трутнев оставил нового губернатора Приморья без подарка
- Восточная стивидорная компания усилила меры экологической безопасности
- Встретить Новый год без долгов предлагают приморцам ДГК и ДЭК
- Передавать показания по счетам стало удобнее
- Силовики пришли в Суражевку не за овощами
- Приморье заработало 140 млн рублей на строительстве барж для Камчатки
- Бывший мэр Владивостока хочет производить электромобили из российских комплектующих
- Верфь "Звезда" начала серийное производство танкеров
- Магазины "Эльдорадо" станут складами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России предложено отменить оплату "больничных"
- В России массово отзывают опасные таблетки от давления
- 47 руководителей муниципальных учреждений Владивостока попали под наблюдение прокуратуры
- Петр Гоголев: Главная цель парламента Якутии – повышение качества жизни якутян
- Во Владивостоке может появиться новый район
- Сразу два вице-губернатора покинули свои посты в администрации Приморья
- Из Владивостока в Токио можно вылететь четыре раза в неделю
- "Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье
- Константин Басюк: Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос
- Ищенко вновь оказался в центре скандала