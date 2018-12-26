Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"

Хотели как лучше, а получилось...

Объем выпадающих и недополученных доходов бюджетной системы РФ в связи с созданием территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморском крае почти на 12 млрд рублей превышает объем налогов, сборов и иных обязательных платежей, планируемых к поступлению в 2016-2025 гг.

Как говорится в материалах Счетной палаты, предложения правительства об упразднении ЗАТО Большой Камень были подготовлены в отсутствие должного анализа социально-экономических последствий и расчетов необходимого объема ресурсного обеспечения.

Проверка также выявила нарушения и системные недостатки в деятельности Минвостокразвития и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), непосредственно влияющие на эффективность функционирования ТОР «Большой Камень».

Так, КРДВ не ввела в срок четыре объекта инфраструктуры, а утверждение документации по планировке ТОР осуществлялось Минвостокразвитием без учета особенностей градостроительной деятельности

Отметим, что правительство РФ уже увеличило финансирование ТОР Дальнего Востока на 13,87 млрд рублей. Средства будут направлены на энергетическую, инженерную и транспортную инфраструктуры резидентов ТОР, разработку документации по планировке территорий.

В частности, выросло финансирование ТОР «Большой Камень» (на 2,07 млрд рублей - до 5,225 млрд рублей), «Комсомольск» (на 470 млн рублей - до 1,375 млрд рублей), «Надеждинская» (на 2,33 млрд рублей - до 6,068 млрд рублей), «Хабаровск» (на 1,03 млрд рублей - до 3,358 млрд рублей), «Камчатка» (на 1,23 млрд рублей - до 6,957 млрд рублей), «Южная Якутия» (с нуля до 6,74 млрд рублей).

На сайте КРДВ говорится, что совокупные частные инвестиции в ТОР «Большой Камень» должны составить 210,8 млрд рублей. Якорным резидентом ТОР выступает ООО «Судостроительный комплекс «Звезда».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе созданы и действуют 18 территорий опережающего развития.