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Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья

26 Декабря 2016, 12:32 | Приморье

Число отказов во въезде за год возросло в разы

В уходящем году более 330 приморцев не смогли попасть в Южную Корею по причине недостоверных сведений о цели своего посещения этой страны. Число отказов во въезде за год возросло многократно

«Если в прошлом году случаи, когда российских граждан не пускали на территорию Южной Корея были единичными, то в 2016 году миграционные власти этой страны уже отказали во въезде 337 гражданам РФ. Это данные только по тем гражданам, которые убывали в Корею из столицы Приморья, 263 из них воспользовались воздушным сообщением, 74 – морским», - информирует пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Всем отказники пострадали из-за недостоверной информации, которую указывали при пересечении границы. Как правило, выезжая в Корею для работы, приморцы указывают целью посещения туризм.  В то же время пограничники уверяют, что в ряде случаев речь идет о нелегальной трудовой деятельности.

Досье «Золотого Рога»: В 2013 году Россия и Южная Корея подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает безвизовый режим, если целью поездки является туризм или частные цели. При этом время пребывания в стране не должно превышать 60 дней. Для визитов с целью трудовой деятельности, обучения, длительного лечение или проживания на территории государства визу по-прежнему необходимо оформлять.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: южная корея  ФСБ  визы 






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Комментарии

  • Второй фронт14:57, 26.12.2016#

    Лучшим вариантом для нелегалов, было бы посещение братского северо-корейского народа после 5-ти летней отсидки в тюрьме.

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