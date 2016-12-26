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Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
Число отказов во въезде за год возросло в разы
В уходящем году более 330 приморцев не смогли попасть в Южную Корею по причине недостоверных сведений о цели своего посещения этой страны. Число отказов во въезде за год возросло многократно
«Если в прошлом году случаи, когда российских граждан не пускали на территорию Южной Корея были единичными, то в 2016 году миграционные власти этой страны уже отказали во въезде 337 гражданам РФ. Это данные только по тем гражданам, которые убывали в Корею из столицы Приморья, 263 из них воспользовались воздушным сообщением, 74 – морским», - информирует пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.
Всем отказники пострадали из-за недостоверной информации, которую указывали при пересечении границы. Как правило, выезжая в Корею для работы, приморцы указывают целью посещения туризм. В то же время пограничники уверяют, что в ряде случаев речь идет о нелегальной трудовой деятельности.
Досье «Золотого Рога»: В 2013 году Россия и Южная Корея подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает безвизовый режим, если целью поездки является туризм или частные цели. При этом время пребывания в стране не должно превышать 60 дней. Для визитов с целью трудовой деятельности, обучения, длительного лечение или проживания на территории государства визу по-прежнему необходимо оформлять.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Лучшим вариантом для нелегалов, было бы посещение братского северо-корейского народа после 5-ти летней отсидки в тюрьме.